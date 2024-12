La scaletta e l’ordine delle canzoni di Baby Gang in concerto al Forum di Assago a Milano: orario, biglietti e come arrivare.

“Da un gabbio a un palco” ha scritto Baby Gang, via Instagram, per ricordare le date di Ancona, Milano e Torino. Il cantante è atteso stasera, 14 dicembre 2024, al Forum di Assago a Milano con le hit più conosciute e alcuni ospiti pronti a raggiungerlo sul palco.

L’evento era inizialmente in programma il 06/05/2024 alle ore 21:00 presso ASSAGO ma è stato riprogrammato il 14/12/2024 alle ore 21:00. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data e con questi potrà accedere all’evento.

Scaletta canzoni di Baby Gang a Milano, Forum di Assago, 14 dicembre 2024

Non è stata definita ancora la scaletta ufficiale della data di questa sera ma non mancheranno sicuramente canzoni come “Mentalitè”, “Casablanca” e “Guerra” (dal suo ultimo album “L’Angelo del Male”), “Dov’era” e “Tu Me Quieres”. Ad Ancona sono stati ospiti sul palco Simba La Rue, Sacky, Medy Cartier.

Il concerto inizierà alle 21 e sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per la data di stasera, 14 dicembre 2024. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano in auto e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.