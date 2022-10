Prosegue il sodalizio artistico tra i due cantautori catanesi, Lorenzo Fragola e Mameli, rispettivamente lanciati nell’ottava edizione di X Factor (che Lorenzo Fragola ha vinto) e nella diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Dopo i singoli Attraverso e Luna Fortuna, pubblicati nel maggio scorso, è arrivata l’ora di Testa x Aria, disponibile sulle piattaforme streaming ed entrato in rotazione radiofonica dal 21 ottobre, brano scritto e prodotto dai due cantautori.

Lorenzo Fragola e Mameli hanno deciso di promuovere il nuovo singolo, lanciandosi da un aereo con il paracadute. L’esperienza è stata documentata nel video ufficiale della canzone.

Lorenzo Fragola, Mameli – Testa x Aria: significato canzone

Il testo della canzone parla della paura di volare e di lasciarsi andare, tipica di ogni essere umano, che, però, in molte occasioni, viene frenata dalla paura del futuro incerto e dal timore di cadere e farsi del male.

Lorenzo Fragola e Mameli, stando al comunicato ufficiale, hanno descritto questa canzone come “un incoraggiamento” per i giovani ma anche come “una cura per loro stessi”.

Lorenzo Fragola, Mameli – Testa x Aria: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone e per vedere il video ufficiale.

Lorenzo Fragola, Mameli – Testa x Aria: testo

Tu che vuoi volare

E hai paura di cadere

Ma tu lasciati andare

Vedrai che poi andrà bene.

Starai meglio

Quando al mondo sorriderai

Come sorridi con me

Quando sola ti perderai.

Pensando a me, pensando a te

Pensavo che sto bene se.

C’ho la testa per aria

Ma che paura che fa

E non ti ha fatto male

Piangere così tanto

Sempre col volto a pezzi

O forse di qualcun altro

Dammi aria.

So che vuoi volare

E hai paura di cadere

Ma tu lasciati andare

Vedrai che poi andrà bene

So che vuoi volare

E hai paura di cadere

Ma tu lasciati andare

Vedrai che poi andrà bene

Dimmi che non ti manco

Anche se non è vero

Lo so cosa ti manca

Anche se non ti vedo

Ora che ti rivedi

Dentro gli occhi di un altro

Ho troppi sogni persi

Non so cosa ti aspetti.

Pensando a te, pensando a me

Pensando che sto bene se.

C’ho la testa per aria

Ma che paura che fa

E non ti ha fatto male

Piangere così tanto

Sempre col volto a pezzi

Forse di qualcun altro

Dammi aria.