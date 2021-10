Tell It to My Heart è il nuovo singolo di Meduza insieme a Hozier.

La band, composta da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, si sono imposti sulla scena internazionale collezionando centinaia di certificazioni in tutto il mondo oltre ad un tour mondiale con 15 concerti sold out solo negli Stati Uniti.

Tell It To My Heart è disponibile da venerdì 29 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio ed è costruito su un sound super catchy da ascoltare ad occhi chiusi, per ritrovarsi catapultati direttamente nei migliori club del mondo. La voce di Hozier – calda ed avvolgente – si sposa alla perfezione con il mood energico del brano, ricco di beat irresistibili e di sonorità house perfettamente in linea con lo stile inconfondibile dei Meduza.

I Meduza erano impegnati nei live all’Encore Beach Club di Las Vegas in ottobre, per poi volare a Miami e a New York, spostarsi tra Messico, east coast e west coast a novembre, aggiungendo anche una tappa italiana a dicembre ed un incredibile spettacolo a Los Angeles per festeggiare la fine dell’anno.

Tell It to My Heart, ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare il brano:

Meduza e Hozier, Tell It to My Heart, Testo canzone

[Verse 1]

I can work you out

Are you thinkin’ ‘bout somethin’ better?

Holdin’ on to you

Why you drag me through stormy weather?

The only time you smile is in the photograph

And when I pull you close it’s like you’re holdin’ back

Before we turn to strangers tryna love in the dark

[Pre-Chorus]

Tell it to my heart

‘Cause I can’t keep guessing if it’s me you’re missing?

Tell it to my heart

‘Cause the sounded silence if it’s a place we’re dying

[Chorus]

Tell it to my heart, heart, oh-ah

Tell it to my heart, hеart, oh-ah

[Post-Chorus]

Tell it to my heart

‘Cause I can’t keep guеssing if it’s me you’re missing?

Tell it to my heart

‘Cause the sounded silence if it’s a place we’re dying

Tell it to my heart

[Verse 2]

Before a light goes out

Come and tell me now if something’s fadin’

‘Cause I can feel it in every single thing that you’re not sayin’

And you move close to me but I can feel the space

Whatever time we had I’m not gonna waste

Before we turn to strangers tryna love in the dark

[Pre-Chorus]

Tell it to my heart

‘Cause I can’t keep guessing if it’s me you’re missing?

Tell it to my heart

‘Cause the sounded silence

[Chorus]

Tell it to my heart, heart, oh-ah

Tell it to my heart, heart, oh-ah

[Post-Chorus]

Tell it to my heart

‘Cause I can’t keep guessing if it’s me you’re missing?

Tell it to my heart

‘Cause the sounded silence if it’s a place we’re dying

Tell it to my heart

Meduza e Hozier, Tell It to My Heart, Traduzione canzone

Posso aiutarti

Stai pensando a qualcosa di meglio?

Mi tengo stretto a te

Perché mi trascini attraverso il tempo tempestoso?

L’unica volta che sorridi è nella fotografia

E quando ti avvicino è come se ti stessi trattenendo

Prima di rivolgerci a sconosciuti che cercano amore nell’oscurità

Dillo al mio cuore

Perché non posso continuare a indovinare se sono io che ti manca?

Dillo al mio cuore

Perché il silenzio suonava se è un posto in cui stiamo morendo

Dillo al mio cuore, cuore, oh-ah

Dillo al mio cuore, cuore, oh-ah

Dillo al mio cuore

Perché non posso continuare a indovinare se sono io che ti manco?

Dillo al mio cuore

Perché il silenzio suonava se è un posto in cui stiamo morendo

Dillo al mio cuore

Prima che si spenga una luce

Vieni e dimmi ora se qualcosa sta svanendo

Perché posso sentirlo in ogni singola cosa che non stai dicendo

E ti avvicini a me ma riesco a sentire lo spazio

Qualunque sia il tempo che abbiamo avuto, non lo sprecherò

Prima di rivolgerci a sconosciuti che cercano di amare nell’oscurità

Dillo al mio cuore

Perché non posso continuare a indovinare se ero io che ti mancavo?

Dillo al mio cuore

Perché il silenzio suonava

Dillo al mio cuore, cuore, oh-ah