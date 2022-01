I Meduza saranno ospiti al Festival di Sanremo 2022. L’annuncio è stato dato durante il Tg1 dell’edizione delle 20.

La band è di origine italiana e formata da tre elementi, Luca De Gregorio, Mattia Vitale e Simone Giani. Il gruppo è nato grazie all’amicizia di loro tre. Simone Giani e Luca de Gregorio si sono diplomati al Conservatorio di Milano mentre il terzo elemento, Mattia, iniziava ad esibirsi come dj nei locali del capoluogo lombardo e provincia. Luca De Gregorio ha seguito la sua passione, iniziando a fare il musicista. Stessa situazione per Luca De Gregorio che ha intrapreso la carriera di insegnante. Con il rafforzarsi della loro amicizia, ha preso sempre più piede la formazione di celebri tracce remixate e rivisitate.

Mattia e Simone hanno cementato la loro collaborazione, raggiunti poi, nel 2014, dall’altro amico, diventato poi terzo elemento fisso del gruppo. Abbandonano quindi il remix di famosi brani e iniziano a produrre pezzi ideati da loro.

Quattro anni dopo, i tre si trasferiscono a Londra e iniziano a lavorare per l’etichetta discografica Universal. E’ un anno dopo, nel 2019, che prende ufficialmente forma la band dei Meduza. La scelta del nome è un voluto omaggio a Gorgone Medusa, figura mitologica dell’antica Grecia e come omaggio della loro italianità con il marchio Versace.

Sempre in quell’anno, nel 2019, esplosero a livello mondiale grazie al pezzo “Piece of Your Heart” insieme ai produttori inglesi Goodboys (che hanno firmato anche la recente rivisitazione di Bongo Cha Cha Cha). La canzone ha conquistato il secondo gradino della classifica del Regno Unito ed è stata anche nominata ai Grammy Awards nella categoria “Miglior registrazione dance”.

Tra i pezzi della loro discografia ricordiamo Lose control (uscito sempre nel 2019) con i Goodboys e Becky Hill. Nel 2020 è poi la volta di Born to Love in collaborazione con SHELLS e Paradise. Nel 2022 si sono esibiti ospiti di The EllenDegeneres Show.

Cliccate qui per ascoltare i più celebri successi del gruppo.