Shawn Mendes è stato ben chiaro: ogni canzone presente nel suo nuovo album, Wonder, è dedicata o ispirata dalla sua fidanzata, Camilla Cabello, anche lei cantante ed ex Fifth Harmony. Non stupisce, quindi, la lettura particolarmente chiara di una sua traccia (accompagnata da un lyric video che potete vedere qui) e del titolo esplicito: Teach Me How To Love. Insegnami come si ama, come amare. Se non è evidente il destinatario di questo pezzo…

Un brano che gioca con la sensualità, la passione e l’erotismo e non nasconde riferimenti anche “intimi” alla loro vita di coppia. La canzone racconta della loro relazione di coppia che dura oltre un anno. Mendes chiarisce che è disposto a imparare a come “toccare, stuzzicare, accarezzare” l’amata in modo appropriato, indipendentemente dal suo linguaggio d’amore.

Il mese scorso, le persone hanno potuto dare uno sguardo alla storia d’amore della coppia nel documentario di Netflix, Shawn Mendes: In Wonder. Mendes ha detto che non sarebbe mai stato “in grado di scrivere canzoni che rendessero davvero giustizia, che potessero davvero catturare le cose e i sentimenti per lei”. Ha continuato: “Penso che sia come quando vedi una luna o stelle e provi a scattarne una foto con il tuo iPhone, e poi non puoi, semplicemente non sembra buono. E tu sei tipo, “Non dovrebbe essere catturato.” Lo sai? Dovrebbe essere solo per noi”.



Ma intanto, tutti noi, possiamo ascoltare “Teach me how to love”. Qui sotto il testo e la traduzione della canzone.

Shawn Mendes, Teach me how to love, Lyrics

[Verse 1]

Ooh, your body’s like an ocean

I’m devoted to explore you

Ooh, what do you desire?

I’m inspired, I’ll do it for you

[Pre-Chorus]

Won’t you draw a map for me?

Laced with strawberries

And I’ll get on my knees

[Chorus]

Put my hands around you

Ooh, teach me how to

Touch you, tease, caress you, and please you

Teach me how to love

Put my hands around you

Ooh, teach me how to

Touch you, tease, caress you, and please you

Teach me, teach me, teach me how to love

[Verse 2]

Your imagination, now I’m fixated

And I’m dying to learn

Every inch of you, therе’s something new

F’ing me up, I’m what you dеserve

[Pre-Chorus]

Just draw a map for me

Laced with strawberries

And I’ll get on my knees

[Chorus]

Put my hands around you

Ooh, teach me how to

Touch you, tease, caress you, and please you

Teach me how to love

Put my hands around you

Ooh, teach me how to

Touch you, tease, caress you, and please you

Teach me, teach me, teach me how to love

[Post-Chorus]

How to love

How to love

Teach me, teach me, teach me how to love

Teach me, teach me, teach me how to love

[Bridge]

Babe, I won’t stop ‘til you feel the rush

Babe, I won’t stop ‘til you feel the rush

Babe, I won’t stop ‘til you feel the rush

Teach me, teach me, teach me how to love

Babe, I won’t stop ‘til you feel the rush

Babe, I won’t stop ‘til you feel the rush

Babe, I won’t stop ‘til you feel the rush

Shawn Mendes, Teach me how to love, Traduzione

Ooh, il tuo corpo è come un oceano

Mi dedico a esplorarti

Ooh, cosa desideri?

Sono ispirato, lo farò per te

Non vuoi disegnare una mappa per me?

con aggiunta con fragole

E mi metterò in ginocchio

Metto le mie mani intorno a te

Ooh, insegnami come farlo

Toccarti, stuzzicarti, accarezzarti e accontentarti

Insegnami come amare

Metto le mie mani intorno a te

Ooh, insegnami come farlo

Toccarti, stuzzicarti, accarezzarti e accontentarti

Insegnami, insegnami, insegnami come amare

La tua immaginazione, ora sono fissato

E muoio dalla voglia di imparare

Ogni centimetro di te, c’è qualcosa di nuovo

Mi fai impazzire, sono quello che ti meriti

Disegna una mappa per me

Adornata con fragole

E mi metterò in ginocchio

Metto le mie mani intorno a te

Ooh, insegnami come farlo

Toccarti, stuzzicarti, accarezzarti e accontentarti

Insegnami come amare

Metto le mie mani intorno a te

Ooh, insegnami come farlo

Toccarti, stuzzicarti, accarezzarti e accontentarti

Insegnami, insegnami, insegnami come amare

Come amare Come amare

Insegnami, insegnami, insegnami come amare

Insegnami, insegnami, insegnami come amare

Piccola, non mi fermerò finché non sentirai il fervore

Piccola, non mi fermerò finché non sentirai il fervore

Piccola, non mi fermerò finché non sentirai il fervore

Insegnami, insegnami, insegnami come amare

Piccola, non mi fermerò finché non sentirai il fervore

Piccola, non mi fermerò finché non sentirai il fervore

Piccola, non mi fermerò finché non sentirai il fervore