Camila Cabello è tornata con Shawn Mendes? Questo gossip accompagna l’ex (?) coppia da tempo e proprio la cantante, durante l’ultimo episodio del podcast Call Her Daddy con Alex Cooper, ha risposto alle voci secondo cui si sarebbe brevemente rimessa insieme al suo ex-ragazzo l’anno scorso.

Nell’episodio, l’intervistatore ha chiesto a Camila cosa ne pensasse sul tornare insieme a un ex. Tra loro due era nata una profonda relazione che poi si era conclusa. Fino a quello scatto che ha riacceso il gossip, con un loro bacio al Coachella 2023. Lei inizialmente ha scherzato:

“Personalmente, penso che sia risaputo, sono una fan di questa cosa, lo supporto, l’ho supportata in passato. Non puoi proibirmi certe cose perché ne avrò solo più voglia… a volte devi capire che non funzionerà e poi devi superarlo e devi essere tipo, ‘L’ho fatto e ora lo so.'”

Alex Cooper ha poi domandato a Camila se volesse replicare e rispondere alle voci secondo le quali lei e Shawn si sarebbero rimessi insieme l’anno scorso dopo che erano stati visti baciarsi al festival musicale, oltre un anno dopo aver annunciato la loro separazione del loro rapporto, durato due anni e mezzo.

“È come quello di cui stavamo appena parlando… sono un po’ impulsiva in quel senso, direi, tipo se lo sento, lo dico e non sono davvero brava a non farlo perché poi il posto peggiore in cui vivere è nella mia mente e poi sono tipo Ryan Gosling in “Le pagine della nostra vita” che costruisce una casa per questa persona, quindi preferisco dirlo e poi, sai, vedere cosa succede e poi svegliarmi il giorno dopo e scoprire che è stato ampiamente documentato. Ho optato per quella strada, ma è stata una strada fantastica”

E, ridimensionando quanto accaduto e definendo quel bacio un “momento divertente”, ha poi aggiunto:

“Ci tengo a lui, gli voglio bene ed è una persona davvero buona”

Lei e Shawn Mendes hanno terminato la loro relazione per la seconda volta perché non sembrava una cosa “giusta”.

“Non è stata nemmeno una decisione, diciamo, semplicemente ti rendi conto che non è una cosa giusta. Penso che fortunatamente fossi in un momento della mia vita in cui ci è voluto meno tempo per realizzarlo, ci è voluto meno tempo a entrambi per dire, ‘Questo non va bene e non dobbiamo sforzarci così tanto per farlo funzionare. Va tutto bene, non ci sentiamo bene, rimaniamo amici, ti voglio bene. Andiamo avanti””

E così è stato.