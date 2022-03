Shawn Mendes ha rilasciato il suo nuovo singolo, “When You’re Gone“.

When You’re Gone, Significato canzone

Sulla ballad della rottura, cita: “Non voglio andare avanti/non voglio sapere come sarà quando te ne andrai per sempre”. La traccia arriva dopo “It’ll Be Okay” uscita a dicembre, ed entrambe le canzoni sono state scritte dopo la rottura del cantante con Camila Cabello.

Shawn, 23 anni, ha recentemente ammesso di “odiare stare da solo” dopo la loro fine della sua relazione.

Parlando in un video pubblicato su Instagram, questo mese ha detto:

“Quando rompi con qualcuno e pensi che sia la cosa giusta, non ti rendi conto di tutte le cazzate che vengono dopo. Penso che sia la realtà questo mi ha colpito. È come, “Oh, sono da solo. Ora mi sento finalmente, tipo, in realtà sono solo da solo, e lo odio. Questa è la mia realtà, sai? Che è come , “Chi chiamo quando sono, tipo, in un attacco di panico? Chi chiamo quando sono tipo, al limite?”

When You’re Gone, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “When you’re gone” di Shawn Mendes:

Shawn Mendes, When You’re Gone, Testo canzone

You never know how good you have it, oh

Until you’re starin’ at a picture of the only girl that matters, aah

I know what we’re supposed to do

It’s hard for me to let go of you

So I’m just tryna hold on

Hold on

I don’t wanna know what it’s like when you’re gone

I don’t wanna move on

I don’t wanna know what it’s like when you’re gone for good

You’re slipping through my fingertips

A little bit, by a little bit

I didn’t know that loving you was the happiest I’ve ever been

So I’m just tryna hold on

I need to learn how to cope without you

I’m tryna protect myself but only you know how to, yeah

Oh, I know what we’re supposed to do

Oh, but I hate the thought of losing you

So I’m just tryna hold on

Hold on

I don’t wanna know what it’s like when you’rе gone

I don’t wanna move on

I don’t wanna know what it’s like whеn you’re gone for good

You’re slipping through my fingertips

A little bit, by a little bit

I didn’t know that loving you was the happiest I’ve ever been

So I’m just tryna hold on

Starting to feel like you don’t need me

Wanna believe it’s all for the better

It’s gettin’ real, I’m missing you deeply

So I’m just tryna hold on

Starting to feel like you don’t need me

Wanna believe it’s all for the better

It’s gettin’ real, missing you deeply

So I’m just tryna hold on

Hold on

Yeah, I don’t wanna know what it’s like when you’re gone

I don’t wanna move on

I don’t wanna know what it’s like when you’re gone for good

You’re slipping through my fingertips

A little bit, by a little bit

I didn’t know that loving you was the happiest I’ve ever been

(Oh, I’ve ever been)

So I’m just tryna hold on

I’m just trying to move on

Shawn Mendes, When You’re Gone, Traduzione canzone

Non sai mai quanto sei bravo, oh

Finché non stai fissando la foto dell’unica ragazza che conta, aah

So cosa dovremmo fare

È difficile per me lasciarti andare

Quindi sto solo cercando di resistere

Aspetta

Non voglio sapere com’è quando te ne sei andata

Non voglio andare avanti

Non voglio sapere com’è quando te ne sei andata per sempre

Mi stai scivolando tra le dita

Un po’, un po’

Non sapevo che amarti fosse la cosa più felice che fossi mai stata

Quindi sto solo cercando di resistere

Devo imparare a farcela senza di te

Sto cercando di proteggermi ma solo tu sai come farlo, sì

Oh, so cosa dovremmo fare

Oh, ma odio il pensiero di perderti

Quindi sto solo cercando di resistere

Aspetta

Non voglio sapere com’è quando te ne sei andata

Non voglio andare avanti

Non voglio sapere com’è quando te ne sei andata per sempre

Mi stai scivolando tra le dita

Un po’, un po’

Non sapevo che amarti fosse la cosa più felice che fossi mai stata

Quindi sto solo cercando di resistere

Comincio a sentirti come se non avessi bisogno di me

Voglio credere che vada tutto per il meglio

Sta diventando reale, mi manchi profondamente

Quindi sto solo cercando di resistere

Comincio a sentirti come se non avessi bisogno di me

Voglio credere che sia tutto per il meglio

Sta diventando reale, mi manchi profondamente

Quindi sto solo cercando di resistere

Aspetta

Non voglio sapere com’è quando te ne sei andata

Non voglio andare avanti

Non voglio sapere com’è quando te ne sei andata per sempre

Mi stai scivolando tra le dita

Un po’, un po’

Non sapevo che amarti fosse la cosa più felice che fossi mai stata

Quindi sto solo cercando di resistere

Sto solo cercando di andare avanti