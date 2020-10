Wonder, Shawn Mendes annuncia il nuovo singolo e l’album

Shawn Mendes ha annunciato ufficialmente il suo ritorno alla musica con Wonder. E’ il titolo del nuovo singolo e dell’album di inediti, rispettivamente in uscita il 2 ottobre e il 4 dicembre 2020.

Mendes si è rivolto ai social media per annunciare il disco e il brano, rilasciando un sito web interattivo e un trailer – completo di una breve introduzione della canzone – da abbinare all’annuncio. Ha anche condiviso una dichiarazione su Twitter e Instagram per spiegare ai fan il processo di scrittura dell’album.

“Sembra davvero che un pezzo di me sia stato scritto su carta e registrato su una canzone. Ho cercato di essere sincero e onesto come non lo sono mai stato. È un mondo, un viaggio, un sogno e un album che volevo realizzare da molto tempo”

Nel video trailer, l’artista può essere visto sdraiato sul materasso e camminare per la stanza prima di aprire una finestra ed essere trasportato su una spiaggia.

Tutti i precedenti album di Shawn Mendes hanno debutto al primo posto della classifica dei dischi più venduti, in America.