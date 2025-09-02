Taylor Swift, record su Spotify con “The Life of a Showgirl”: il nuovo album già nella storia

Il nuovo capitolo della carriera di Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, non è ancora arrivato sugli scaffali digitali, ma ha già frantumato un record assolutamente incredibile. Il dodicesimo album in studio della popstar americana, in uscita il 3 ottobre 2025, è già il disco più pre‑salvato di sempre nella storia di Spotify.

Il traguardo è stato annunciato dalla stessa piattaforma, che ha confermato come la “Countdown Page” dedicata al progetto abbia superato ogni precedente risultato, incluso quello ottenuto da “The Tortured Poets Department”, uscito nel 2024.

Taylor Swift, regina dello streaming

Non si tratta di un primato isolato. Taylor Swift, che a 35 anni può già vantare un ruolo da protagonista assoluta nell’industria musicale, è stata l’artista più ascoltata su Spotify nel 2024, con oltre 26 miliardi di stream globali. Una leadership consolidata negli anni, che la vede costantemente in vetta alle classifiche e capace di trasformare ogni nuovo progetto in un evento mondiale. “The Life of a Showgirl” conferma questa tendenza, mostrando come l’attesa per il nuovo album sia già alle stelle.

La notizia del nuovo lavoro è arrivata lo scorso 12 agosto in modo del tutto inatteso. Taylor Swift ha scelto il podcast “New Heights”, condotto dal compagno Travis Kelce e da suo fratello Jason, per rivelare titolo e concept dell’album. Una mossa che ha unito ancora una volta musica e pop culture, legando il suo annuncio non solo al mondo musicale, ma anche al football americano, con un crossover mediatico di enorme portata.

Un album prodotto da Max Martin e Shellback

“The Life of a Showgirl” conterrà 12 brani inediti, tutti prodotti dai fedelissimi Max Martin e Shellback, già al fianco della cantante in alcuni dei suoi maggiori successi che riportano la sua scelta artistica verso gli inizi della sua straordinaria carriera. La collaborazione con i due produttori svedesi garantisce un ritorno a sonorità che hanno contribuito a definire la pop music degli ultimi quindici anni, con il tocco raffinato e riconoscibile che ha reso Swift una delle artiste più versatili della scena internazionale.

Il disco arriva a distanza di poco più di un anno da “The Tortured Poets Department”, che nel 2024 ha debuttato al numero uno della Billboard 200 con la migliore settimana d’esordio della sua carriera. Un successo clamoroso, confermato da 17 settimane non consecutive al vertice della classifica e dalla settima nomination ai Grammy per l’album dell’anno.

Un’anteprima che diventa evento

Dal 14 agosto, Spotify accompagna l’attesa con una playlist esclusiva intitolata “And, baby, that’s show business for you”, che raccoglie 22 tracce tratte dall’archivio di Taylor Swift prodotte proprio da Martin e Shellback. Un modo per contestualizzare il nuovo progetto all’interno della sua discografia e offrire ai fan un viaggio sonoro in preparazione al grande debutto.

L’attesa fino al 3 ottobre

Con questi numeri, “The Life of a Showgirl” si preannuncia come uno degli eventi discografici dell’anno. Taylor Swift continua a dimostrare di essere molto più di una popstar: è un fenomeno culturale capace di riscrivere le regole del mercato discografico. E il fatto che un album riesca a segnare un record ancora prima di essere pubblicato non fa che confermare il suo status di regina indiscussa dello streaming globale.

Il tutto mentre l’annuncio del suo fidanzamento ufficiale e delle imminenti nozze con il fidanzato Travis sono state considerate la notizia americana più significativa degli