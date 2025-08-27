Taylor Swift, dagli amori giovanili a Travis Kelce: tutti i fidanzati della popstar

Dalle relazioni lampo con attori e cantanti fino al grande amore con Travis Kelce: la storia sentimentale di Taylor Swift non è sempre stata fortunata e nemmeno felice, ma ora tutto lascia pensare a un attesissimo e clamoroso lieto fine

Un post su Instagram, tra l’altro sull’account di lui, perché quello di lei – 280 milioni di follower – è occupato dalla intensissima promozione del suo prossimo album The life of a showgirl. Qualche foto e un unico messaggio ufficiale, di lei: “La vostra insegnante di inglese e il vostro prof di ginnastica si sposano…”

Il post viene ufficializzato poco prima delle 20, ora italiana. E in pochi minuti la notizia diventa la più battuta da agenzie e siti. Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente fidanzati. Con tanto di anello. E questo nella cultura americana significa anche nozze imminenti.

Taylor e Travis, nozze in vista

La storia d’amore tra Taylor Swift e Travis Kelce era nata in modo molto bizzarro e narrativo due anni fa. Lui, timidissimo, suo grande fan, avrebbe voluto darle un braccialetto dell’amicizia con il suo numero di telefono. Durante un concerto. Ma lei, presa dallo show non se ne accorge nemmeno. Saranno le amiche di lui a farle avere il messaggio. Due giorni dopo vengono visti a cena assieme e dopo nemmeno due settimane la storia d’amore diventa di dominio pubblico. Anche se…

Gli amori di Taylor Swift: un lavoro a rischio

Anche se essere fidanzato di Taylor Swift, una delle donne più popolari, potenti e ricche del mondo, non è esattamente un incarico facile. E nemmeno un’assunzione a tempo indeterminato. Anzi, il ruolo comporta anche diversi rischi.

Taylor Swift non ha mai nascosto quanto la sua vita privata sia spesso diventata linfa vitale per la sua musica. Così come suoi ex fidanzati siano prima finiti nelle cronache di gossip ma poi anche oggetto di studio in alcune hit planetarie. Basti pensare al testo di We are never ever getting back together: che Taylor scrive dedicando alcune parole intrise di feroce sarcasmo proprio auno dei suoi ex, l’attore Jake Gyllenhaal.

D’altronde… dai primi flirt adolescenziali, quando già era considerata una promessa sia del cinema che della TV, ai rapporti più maturi e duraturi, la popstar ha intrecciato storie d’amore con alcune delle star più famose del cinema e della musica.

Joe Jonas, il primo

Uno dei primi nomi associati a Taylor è stato Joe Jonas, frontman dei Jonas Brothers, con cui ebbe una breve relazione nel 2008. La rottura fu improvvisa e dolorosa, tanto che lei stessa raccontò di essere stata lasciata con una telefonata di appena 27 secondi. Da quell’episodio nacque la canzone Forever & Always, simbolo di un cuore infranto e dell’inizio del suo percorso come cantautrice in grado di trasformare i sentimenti, anche quelli più dolorosi, in musica.

Le relazioni lampo con Taylor Lautner e John Mayer

Nel 2009 Swift è stata legata all’attore Taylor Lautner, allora star in ascesa della saga Twilight. Una relazione giovane e mediatica, durata pochi mesi ma sufficiente per ispirare Back to December, una delle rare canzoni in cui la cantante ha ammesso di sentirsi in colpa per la fine di un rapporto.

Ben più controversa la love story con il cantautore John Mayer, iniziata nel 2009 e conclusasi nel 2010. Mayer aveva 13 anni più di lei, e secondo molte fonti la relazione lasciò la cantante profondamente segnata. Non a caso, il brano Dear John è considerato una delle sue composizioni più taglienti, con versi che non lasciano spazio a dubbi: “Don’t you think I was too young to be messed with?”.

Jake Gyllenhaal e l’album della consacrazione

Tra il 2010 e il 2011 arrivò forse una delle relazioni più chiacchierate della sua carriera: quella con l’attore Jake Gyllenhaal. La loro storia, seppur breve, ebbe un enorme impatto sulla vita della cantante. Da quel legame travagliato nacque gran parte del materiale di Red (2012), uno degli album più amati dai fan. All Too Well, canzone poi riproposta in una versione estesa da dieci minuti, è diventata l’emblema del dolore di quella separazione.

Harry Styles e la relazione più paparazzata

Alla fine del 2012 Swift fu fotografata mano nella mano con Harry Styles, all’epoca componente dei One Direction. La loro fu una delle storie più paparazzate della musica pop. Tra passeggiate a Central Park, viaggi e vacanze insieme, la coppia scatenò l’entusiasmo dei fan, ma durò solo pochi mesi.

Da quella esperienza nacquero tracce come Style e Out of the Woods, che immortalano un amore passionale e al tempo stesso instabile. Harry Styles è anche uno dei pochi ex che è rimasto profondamente amico di Taylor Swift: “Ci vogliamo bene, e spesso mi dà consigli preziosi- Su dischi e canzoni? No… sugli uomini….” disse lei

Calvin Harris, Tom Hiddleston e la fase più mediatica

Tra il 2015 e il 2016 Taylor visse una relazione con il DJ e produttore Calvin Harris. Una coppia potente dal punto di vista mediatico e musicale, con tanto di collaborazione nella hit This Is What You Came For, anche se la paternità del brano suscitò tensioni dopo la rottura.

Quasi subito dopo, Swift fu vista al fianco dell’attore britannico Tom Hiddleston, celebre per il ruolo di Loki nei film Marvel. La storia, breve ma intensissima, fu caratterizzata da immagini iconiche come quella della famosa maglietta con la scritta “I ♥ T.S.”. Una passione travolgente che si esaurì in pochi mesi, alimentando ancora di più l’immagine pubblica di Taylor come regina delle relazioni fulminee e infelici.

Joe Alwyn, il rapporto più duraturo

Dal 2016 al 2023 Taylor Swift ha vissuto con l’attore Joe Alwyn la sua relazione più lunga e riservata. I due hanno cercato di mantenere il massimo della privacy, lontano dai riflettori. Taylor lo ha ringraziato più volte per essere stato un sostegno in anni complicati, e insieme hanno anche scritto alcune canzoni presenti negli album Folklore e Evermore. Per molto tempo si è parlato di matrimonio imminente, ma nell’aprile del 2023 la coppia ha annunciato la separazione, sorprendendo fan e addetti ai lavori.

“Adoro Taylor, è una donna straordinaria – ammise Alwyn – ma stare con lei è enormemente complicato non per lei ma per l’immensa macchina che la circonda…”

Travis Kelce, il grande amore

Da due anni Taylor Swift è legata al campione di football Travis Kelce. La loro relazione, iniziata quasi per caso con un braccialetto mai consegnato e poi diventata una storia da copertina, sembra diversa da tutte le precedenti. Taylor appare serena, complice e innamorata, pronta a trasformare questo nuovo capitolo della sua vita non solo in musica, ma anche in un progetto di vita stabile. La famiglia di lui la adora. I due si sorprendono a vicenda con visite lampo ritagliando spazi in due vite pienissime.

La battuta più bella l’ha citata proprio Travis alcune settimane fa, facendo sghignazzare la stessa fidanzata: “Stiamo insieme e stiamo bene. Comincerò a preoccuparmi quando mi vedrò citato in una delle sue canzoni…”