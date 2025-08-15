Taylor Swift svela The Life of a Showgirl: data di uscita, tracklist e collaborazione con Sabrina Carpenter

Taylor Swift ha finalmente tolto il velo sul suo dodicesimo album in studio, The Life of a Showgirl, previsto per il 3 ottobre. La notizia è arrivata durante un episodio del podcast New Heights, condotto da Jason, il fratello del suo compagno Travis Kelce, nel corso del quale la cantante ha mostrato la copertina e rivelato la tracklist completa.

L’album, co-prodotto da Max Martin e Shellback in quello che sembra un ritorno alle origini della cantante, promette un mix di energia pop e introspezione, con un’attenzione particolare a ciò che avviene lontano dai riflettori.

Taylor Swift, nude look

L’artwork sta prendendo spazio sui social ufficiali di Taylor Swift con numerosi scatti artistici interessanti nei quali la cantante si propone in pose anche piuttosto sexy in un nude look sofisticato ma molto allusivo. Gli autori degli scatti sono Mert Alas e Marcus Piggot e mostrano Taylor in diverse location: sospesa sott’acqua, vestita in un abito luccicante, vestita come un’artista di circo, persino in un azzardatissimo body nero e attillato.

L’artista ha spiegato che l’immagine vuole raccontare alcuni aspetti di come si sente al momento di salire sul palco per e catturare una dimensione privata e riflessiva che l’ha accompagnata nel corso dei due anni e mezzo del suo Eras Tour.

Un concept intimo e focalizzato

Nel corso del podcast Taylor Swift ha descritto l’album come una sorta di diario emotivo: “Questo disco parla di ciò che stava accadendo dietro le quinte della mia vita durante il tour, un periodo esuberante, elettrico e vibrante pieno di incertezze e cose da fare. Ma anche di enormi soddisfazioni”.

A differenza del precedente The Tortured Poets Department, che conteneva 31 brani, The Life of a Showgirl sarà composto solo da 12 tracce: “Ogni canzone è presente per centinaia di motivi, e non si potrebbe toglierne o aggiungerne una senza alterare l’equilibrio dell’album”, ha precisato.

La scelta di limitarsi a un numero ridotto di brani riflette la volontà di Taylor Swift di creare un’opera coesa, dove melodia e testo siano legati da un filo conduttore preciso: “Volevo melodie così contagiose da essere quasi irritanti, e testi vividi, nitidi e intenzionali”.

Taylor e Sabrina Carpenter, una collaborazione attesissima

La title track, sulla base della tracklist chiuderà l’album, vedrà la partecipazione di Sabrina Carpenter, in quella che si preannuncia come una delle collaborazioni più discusse dell’anno. Taylor e Sabrina si conoscono da molti anni, si stimano: “Tra noi c’è un rapporto di condivisione molto profondo e sincero – ha spiegato Taylor Swift – sapevo che se la avessi chiesto di affiancarmi avrebbe risposto sì con entusiasmo e senza riserve. Sono entusiasta di quello che abbiamo registrato…”

Il brano potrebbe essere il primo a essere pubblicato come singolo.

Taylor Swift, dodici nuove canzoni

Delle altre canzoni si sa poco. Con una logica curata e attentissima cui la cantante si affida molto spesso, dodici sarà il numero chiave del disco. Che è il dodicesimo, è stato annunciato alle 12.12 in punto del 12 agosto e – ovviamente – conterrà dodici canzoni delle quali si sa pochissimo. A parte ovviamente i titoli, Elizabeth Taylor, Father Figure, Cancelled!, Honey, The Fate of Ophelia e Actually Romantic.

Taylor Swift ha ammesso di avere lavorato per diverso tempo a questo progetto, sentendo l’esigenza di racchiudere in un disco compatto una fase precisa della sua carriera e della sua vita privata.

L’attesa e le mosse promozionali

L’annuncio è stato anticipato da un misterioso countdown apparso sul sito ufficiale della cantante, che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Allo scadere del conto alla rovescia il sito è temporaneamente andato offline per poi riapparire con le varie edizioni del disco già in preordine: vinile arancione glitterato, cassetta e CD. Le prevendite sono state accolte con enorme entusiasmo da parte dei fan

In attesa dell’annuncio di un tour

Con questo nuovo progetto, Taylor Swift prosegue un percorso artistico che l’ha vista negli ultimi anni riappropriarsi delle registrazioni originali dei suoi primi sei album, consolidando il controllo totale sul proprio catalogo musicale.

Il 3 ottobre segnerà dunque non solo l’uscita di un nuovo lavoro discografico, ma anche un nuovo capitolo nella narrazione di un’artista che ha fatto della connessione con il proprio pubblico e della cura per ogni dettaglio il marchio distintivo della sua carriera.

Nessuna novità invece per quanto riguarda quello che potrebbe essere l’attesissimo ritorno live della cantante dopo i record straordinari dell’Era’s Tour.

La tracklist completa del nuovo disco di Taylor Swift