Taxi B, Samba è il nuovo singolo (Testo e Video)

A partire dal prossimo 5 maggio, sarà disponibile il nuovo singolo da solista di Taxi B, il trapper membro del collettivo degli FSK Satellite. Samba è il titolo del singolo inedito del trapper che, entro la fine dell’anno, pubblicherà il suo primo album da solista. La canzone è già disponibile per quanto riguarda il pre-save.

Taxi B presenterà ufficialmente Samba nel corso di un evento, Samba Release Party, che si terrà a Milano il 4 maggio. Nel corso della serata, il trapper presenterà in anteprima anche altri brani del disco al quale sta lavorando. Per poter partecipare all’evento, occorre pre-ordinare l’album in versione autografata e limitata. I dettagli sono disponibili sul profilo Instagram del trapper.

Per quanto riguarda la sua carriera solista, Taxi B ha pubblicato, fino ad ora, i brani Blackdragon, Scarface, Ho un’idea, Long Neck, Woody Woodpecker, Paste Pazze, Ho vent’anni e 10 Sprite.

Sempre da solista, il trapper 24enne ha collaborato con Ghali, Marracash, Wayne Santana, Sick Luke, Boss Doms, TY1, VillaBanks, Carl Brave, Slait & Young Miles e Night Skinny.

Taxi B – Samba: significato canzone

Prodotto da Greg Willen, il singolo Samba è stato annunciato come una canzone dalle sonorità sudamericane, con un testo caratterizzato da giochi di parole e “personaggi di dubbia morale”.

Samba: ascolta la canzone

Il singolo sarà disponibile a partire dal prossimo 5 maggio.

Taxi B – Samba: testo

Il testo sarà disponibile appena il singolo verrà pubblicato.