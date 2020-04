10 Sprite, il nuovo singolo da solista di Taxi B (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca giovedì 30 aprile 2020

Il testo e il video del nuovo singolo da solista di Taxi B.

Dopo il singolo di Sapobully, intitolato Mitra e pubblicato lo scorso 24 aprile, da oggi, giovedì 30 aprile 2020, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, anche il singolo da solista di un altro componente degli FSK Satellite, il collettivo trap lucano che ha conquistato, recentemente, le classifiche grazie all'album FSK Trapshit, ossia Taxi B.

Il singolo del rapper 21enne si intitola 10 Sprite ed è ovviamente prodotto da Greg Willen, produttore della quasi totalità dei pezzi pubblicati fino ad ora dagli FSK Satellite.

10 Sprite fa parte di una speciale trilogia alla quale si aggiungerà, in futuro, anche un singolo da solista pubblicato da Chiello FSK.

Di seguito, trovate il testo di 10 Sprite; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare il singolo.

Taxi B - 10 Sprite: il testo

Prendo più Maka' dal plug, dieci Sprite dal bangla

Ho fatto farmaci e due bag, ora ho quittato quella merda

E faccio ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah

Ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah.

Prendo più Maka' dal plug, dieci Sprite dal bangla

Ho fatto farmaci e due bag, ora ho quittato quella merda

E faccio ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah

Ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah.

Eh, prendo più Maka' dal plug, dieci Sprite dal bangla

Ho fatto farmaci e due bag, ora ho quittato quella merda

E faccio ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah

Ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah.

La prima volta in una casa a Milano

Sono sceso strafatto di cose come gemme

Avevo 80 euro in tasca e non li usavo per mangiare

Tanto Sapo ruba ovunque, nei negozi, nelle tasche

La prima volta in una casa a Milano

Non ricordo manco come cazzo mi chiamavo, forse Roberto

Giro un lenzuolo così grosso, per accenderlo benzina

Il mio slime non cammina, strafatto di ketamina.

Prendo più Maka' dal plug, dieci Sprite dal bangla

Ho fatto farmaci e due bag, ora ho quittato quella merda

E faccio ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah

Ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah.

Prendo più Maka' dal plug, dieci Sprite dal bangla

Ho fatto farmaci e due bag, ora ho quittato quella merda

E faccio ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah

Ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah.

Mi fermo al terzo bust down, poi ritorno a vender pezzi,

Ci trovi per strada con i diamanti sopra i denti

Sai chi è Taxi, faceva movimenti

Ora ho più contanti dentro al conto corrente

Mi fermo al terzo bust down, poi ritorno a vender pezzi,

Ci trovi per strada con i diamanti sopra i denti

Sai chi è Taxi, faceva movimenti

Ora ho più contanti dentro al conto corrente.

Mi fermo al terzo bust down, poi ritorno a vender pezzi,

Ci trovi per strada, strafatto di ketamina

Sai chi è Taxi, faceva movimenti, strafatto di ketamina

Ora ho più contanti dentro al conto corrente.

Prendo più Maka' dal plug, dieci Sprite dal bangla

Ho fatto farmaci e due bag, ora ho quittato quella merda

E faccio ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah

Ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah.

Prendo più Maka' dal plug, dieci Sprite dal bangla

Ho fatto farmaci e due bag, ora ho quittato quella merda

E faccio ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah

Ah-ah-ah, eh, ah-ah-ah.