Tasche è il nuovo singolo di Mara Sattei. Il brano, prodotto da Zef e scritto dalla stessa artista insieme ad Alessandro La Cava, arriva dopo il debutto alla 73^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Duemilaminuti”, (disco d’oro), e ci avvicina sempre di più a quella che è una dimensione del tutto naturale per l’artista, la stagione dei suoi live. A partire dal concerto al Nameless Festival il 3 giugno, arriva il “Mara Sattei Summer Tour 2023”, un momento fondamentale per la cantautrice, per vivere grandi emozioni insieme ai suoi fan e mostrare tutte le sfaccettature che sono proprie del suo mondo musicale. A seguire testo, significato, video della canzone.

Tasche, ascolta la canzone, significato e video

A proposito della canzone, che abbiamo sentito per la prima volta live lunedì sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, la cantautrice afferma:

“È un brano dalle sonorità fresche e spensierate, racconta di una storia finita male che continua però ad essere presente nella testa e nei ricordi. Spesso ci troviamo a fare i conti con la nostra quotidianità e cerchiamo di riempirci le ‘tasche’ di mille cose, forse solo per non pensare a quelle più importanti. Bisognerebbe solo rendersi conto che fermarsi è fondamentale, così da poter vivere tutte quelle emozioni, belle e brutte che siano, e iniziare a capire noi stessi, per riuscire a crescere e maturare dando spazio a nuovi capitoli”

Prodotto da Maestro e Think Cattleya, con la regia di Bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), da un’idea di Mara Sattei, il video ci mostra, attraverso una visione moderna, spigliata e di carattere, come ogni cosa può cambiare anche quando sembra andare tutto male. Con il supporto delle amiche di sempre, vicine quando le cose non vanno come sperato, si può chiudere con il passato per voltare pagina, lasciando le quattro mura della propria stanza e intraprendendo un viaggio in fuga dai momenti no. Quando decidi di lasciarti tutto alle spalle, di essere solo felice e iniziare un nuovo itinerario, quello che importa non è la direzione ma le persone che hai accanto

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone.

Mara Sattei, Tasche, Testo della canzone

Resterai in un posto dentro al gelo tra i miei guai

Entro sotto, sopra tremo, che ne sai tu dei miei drammi?

Aiuto cerco e non posso dirti niente, tra le onde che c’ho in mente

Ti direi che sto male, ma non vale se lo sai

Un temporale adesso cade, che farai tu?

Io non posso starci sempre tra le onde

Mi confonde tutto quello che c’ho in mente

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e

Dentro le mie tasche penso ci sia troppo da togliere

Mille storie, paranoie, le confondo tra le carte

Il male che ho messo da parte, rimani te-e-e-e

Tra luci spente, in un locale, troppa gente, ci sto male

Penso spesso a cosa hai detto, forse serve respirare

Ma non so perché dentro le mie tasche rimani te-e-e-e

Tornerai da quel posto dietro casa

Dove noi uscivamo a far nottata

E penserai che tutto cambia inutilmente

Tra le onde più profonde che c’hai dentro, non riflette

Mi dirai che tornare ci fa male

Perché sai che a cercare ciò che è uguale

Fallirei più, io non posso farci niente

Tra le onde più profonde e quel gelo che c’è

Dentro le mie tasche penso ci sia troppo da togliere

Mille storie, paranoie, le confondo tra le carte

Il male che ho messo da parte, rimani te-e-e-e

Tra luci spente, in un locale, troppa gente, ci sto male

Penso spesso a cosa hai detto, forse serve respirare

Ma non so perché dentro le mie tasche rimani te-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e

Dentro le mie tasche penso ci sia troppo da togliere

Mille storie, paranoie, le confondo tra le carte

Il male che ho messo da parte, rimani te-e-e-e

Tra luci spente in un locale, troppa gente, ci sto male

Penso spesso a cosa hai detto, forse serve respirare

Ma non so perché dentro le mie tasche rimani te-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e

Che c’ho in mente-e-e-e-e-e (Non so perché)

Che c’ho in mente-e-e-e-e (Dentro le mie tasche rimani in me)