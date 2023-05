Il Concerto Primo Maggio 2023 è arrivato alla sua trentatreesima edizione. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, vede la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo e si terrà sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, pronta ad accogliere ben nove ore di musica dal vivo e parole, con circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura. Un appuntamento imperdibile trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle 15.15 alle 24.15 con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei Telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia e con il nostro consueto liveblogging su Soundsblog, minuto per minuto. Per la sesta edizione consecutiva, sarà Ambra Angiolini a condurre il Concertone. Nella storia dell’evento, mai nessuno lo ha condotto così a lungo. A supportarla ci sarà Biggio, attore e conduttore televisivo, membro del duo comico I soliti idioti e accanto a Fiorello nel programma Viva Rai 2 attualmente in onda.

A seguire tutte le informazioni sulla scaletta e sui cantanti ospiti.

Concerto Primo Maggio 2023, cantanti ospiti

Ecco la lineup completa degli artisti che si esibiranno durante il Primo Maggio 2023: Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Ligabue, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù a cui si aggiungono i vincitori del Contest 1MNEXT Etta, Maninni, Still Charles e il vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica” Hermes. Opening act dalle ore 14.00 con Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro.

Nella prima parte del Concertone si esibiranno anche i 3 vincitori di 1MNEXT, il Contest del Primo Maggio dedicato agli artisti emergenti. Su più di mille iscritti, la giuria di qualità composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli (Senior PM Warner Music Italy), Irma Ciccarelli (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany) ed Enrico Capuano (Cantautore), ha scelto Etta, Maninni e Still Charles. Il vincitore assoluto sarà proclamato sul palco del Concertone. Inoltre, classificatosi quarto a solo un punto dai primi tre, Wepro aprirà alle ore 14 il pre-show del Concertone 2023. Nella prima parte dell’evento, si esibirà anche Hermes vincitore della quinta edizione del contest “Sicurezza Stradale in Musica”.

La scaletta non è stata ancora resa nota ma, in prima serata, si esibiranno Tananai, Ligabue, Coma_Cose, Emma,, Ligabue, Rocco Hunt, Mara Sattei, Francesco Gabbani, Levante, Ariello e Lazza.

Dove seguirlo in tv, streaming e radio

Il Concertone andrà in onda dalle 15.15 su Rai 3 e in streaming sul sito RaiPlay. Noi di Soundsblog lo seguiremo, in diretta, con una super staffetta: dalle 15.15 Marco Salaris commenterà il live, poi dalle 17 alle 19 sarà la volta di Giorgia Iovane. Dalle 20 alle 21.30 la parola passa a Fabio Morasca. Dalle 21.30 alle 23 sarò il turno del sottoscritto (Alberto Graziola) e chiuderà Sebastiano Cascone. Un live, minuto per minuto, per commentare seguire insieme l’evento.

Sarà un Primo Maggio da ascoltare e guardare anche su Rai Radio 2, voce ufficiale del Concertone.

Nella postazione allestita nel backstage, in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, si avvicenderanno le conduttrici di Rai Radio 2 e i tanti ospiti protagonisti dell’evento. La rete diretta da Paola Marchesini offrirà la cronaca, in diretta radio e in video sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat, di una giornata di grande festa, scaldata dall’energia della musica live. Si parte con l’appuntamento pomeridiano, dalle ore 16.00, in compagnia di Diletta Parlangeli e LaMario; mentre il racconto della serata, a partire dalle ore 20.00, è affidato a Carolina di Domenico ed Elena Di Cioccio. Poi un regalo di Rai Radio 2 non soltanto per gli ascoltatori e per il pubblico che guarda la radio in tv, ma per tutta Piazza San Giovanni: dalle ore 19.00, durante la pausa della diretta tv, dal palco del Primo Maggio, andrà in scena il dj set di Ema Stokholma.