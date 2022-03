Non solo sess0 occasionale per Tananai. Il cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 è diventato un caso proprio grazie al successo postumo alla sua partecipazione alla kermesse musicale. Se in gara si è classificato ultimo (alla 25esima posizione), le vendite della sua canzone e il riscontro positivo da parte del pubblico, ha dato vita ad un vero e proprio fenomeno. Tutti pazzi per Tananai. E sicuramente la sua autoironia e il lato scanzonato e divertente hanno permesso di fare breccia nei gusti del pubblico. E l’attenzione non si è limitata solo al pezzo sanremese, Sess0 occasionale, ma anche ad altri pezzi come “Baby Goddamn“, tra i brani diventati più virali nelle ultime settimane.

Baby Goddamn è stato pubblicato a marzo 2021 e, un anno dopo, eccolo nuovamente riscoperto, con l’attenzione che prima non aveva avuto.

Tananai, Baby Goddamn, Significato canzone e Video

Il brano parla dell’attrazione della ragazza che, con un solo sguardo, riesce a fargli togliere ogni dubbio o resistenza (“Ma se mi guardi con quegli occhi, Che mi guardano nei miei, Sai che mi perdo, vado sotto, Vado down, down, down, down”). Qui potete vedere il video ufficiale.

Baby Goddamn, Ascolta la canzone

Tananai, Baby Goddamn, Testo canzone

[Strofa 1]

Baby, goddamn

Botti a capodanno

Ma non siamo a capodanno

Baby, goddamn

Stiamo al cinquanta per cento

Immagina cosa facciamo a cento

Baby, goddamn

Guardami quando ti parlo

Ma non parlare se ballo

Baby, goddamn

Mamma, mirami sul palco

Tiro che sembro un cavallo

[Ritornello]

Baby, che fai?

Lascia solo che ti sciolga

Come fanno le boyband

Baby, che fai?

Ti regalerò una rosa

Sole, cuore, amore e droga

Ma se mi guardi con quegli occhi

Che mi guardano nei miei

Sai che mi perdo, vado sotto

Vado down, down, down, down

[Post-Ritornello]

Baby, godd–

Baby, goddamn

Baby, godd–

Baby, goddamn

[Strofa 2]

Secco ‘sto prosecco

Guarda come b-balbetto

Baby, goddamn

Ho dormito un paio d’ore

C’ho la faccia di Briatore

Baby, goddamn

Porta le tue amiche

Dillo anche alle amiche delle amiche

Baby, goddamn

Sono rilassato, calmo come un attentato

[Ritornello]

Baby, chе fai?

Lascia solo che ti sciolga

Come fanno le boyband

Baby, chе fai?

Ti regalerò una rosa

Sole, cuore, amore e droga

Ma se mi guardi con quegli occhi

Che mi guardano nei miei

Sai che mi perdo, vado sotto

Vado down, down, down, down

[Post-Ritornello]

Baby, godd–

Baby, goddamn

[Bridge]

Baby, che fai?

Volevo che ti sciogliessi

Ma non eri una boyband

Baby, lo sai

Che se ti portavo rose

Ti beccavi anche le spine

Ma non pensavi che portassi

O che facessi solo guai

Beh, c’hai ragione

Vieni con me che li facciamo insieme

[Outro]

Baby, godd–