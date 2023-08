Tananai è in concerto stasera, 9 agosto 2023, a Roccella Jonica (Reggio Calabria) presso il Teatro al Castello, con una nuova data del suo tour estivo. L’artista sta vivendo un periodo d’oro grazie al boom ottenuto dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con l’intensa “Tango“. L’anno prima, nel 2022, si era presentato con il brano “Sesso occasionale”. Per lui ultimo posto in classifica ma primi gradini dei brani più venduti e delle rotazioni radio. Poi è stata la volta del tormentone “La dolce vita” con Fedez e Mara Sattei fino a risultare tra i finalisti del Festival 2023. Una vera e propria parabola di successo che lo ha portato ad essere tra gli artisti emergenti più amati e venduti degli ultimi tempi.

A seguire la scaletta del concerto a Roccella Jonica e le informazioni sui biglietti disponibili.

Tananai, Roccella Jonica, 9 agosto 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto di Tananai a Roccella Jonica con i brani in ordine di esecuzione dal vivo. Immancabili gli ultimi successi e i pezzi estratti da “Rave, Eclissi” senza dimenticare i brani rilasciati prima del grande riscontro ottenuto dopo Sanremo 2022.

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Gli anni migliori

Volersi male

Esagerata

Piccola Gabber

Tre quarti

Campo minato

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

Rave, eclissi

Giugno

Pasta

Baby goddamn

10k scale

Ichnusa

Abissale

Serie A

Fottimi

Tango

Tananai, Roccella Jonica, 9 agosto 2023, biglietti del concerto

Il concerto di Tananai è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 9 agosto 2023 a Roccella Jonica.

Intanto, il live previsto al Carroponte di Sesto San Giovanni, in calendario il 9 settembre 2023, è ufficialmente sold out. Pochi giorni fa, via Instagram, Tananai aveva festeggiato questo traguardo con la sua consueta ironia, che lo ha accompagnato fin dai suoi esordi sul palco del Teatro Ariston.

Pensando se dovrei prendere la pizza per 10.000 persone per festeggiare visto che il Carroponte è Soldoutttt! Grazie amici 🫂