Tananai e Annalisa hanno inciso una personalissima versione natalizia di Somethin’ Stupid, celebre brano di Frank e Nancy Sinatra riportato in auge anche da Robbie Williams e Nicole Kidman.

Il brano fa parte della tradizione di Radio Deejay e potete vedere il video cliccando qui.

Io penso che il Natale non è tale

se a natale non ti abbracci con me

e non mi fai lo sguardo quello bello

che significa non amo che te

ma intanto che la neve ci accarezza

passa in radio una canzone che

di voce in voce vola e cuore a cuore

ti sussurra quanto i love you

Devi credermi se dico che il natale

è ricorrenza importantissima

se non festeggi arriva Santa Claus

con una grana noiosissima

Natale è stare insieme in un maglione troppo grande avvoltolati noi due

tenersi caldo con i baci e come l’asinello

dirsi “t’amo, pio bue”

poi fare aperitivo al bar presepio

o andare a spasso per i passi miei

le regole son queste, coccolarsi per le feste

Like a deejay

e mentre disegniamo un cuore sulla neve

ho un favoloso déja-vu

di musica leggera dalla radio

che accompagna questo I Love You

Auguri

I Love You