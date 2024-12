Terminato il tour nei palazzetti, Tananai non si ferma e ha già annunciato i concerti in programma nell’estate 2025. Il viaggio di Tananai e del suo ultimo album “CALMOCOBRA” non termina e proseguirà anche nel 2025: si annuncia oggi, infatti, il tour estivo nei festival d’Italia “CALMOCOBRA LIVE – ESTATE 2025”.

Calmocobra Live Estate 2025 – I concerti di Tananai

La musica live di Tananai proseguirà nei principali festival della stagione estiva a partire dal 19 giugno a Roma in occasione del Rock In Roma, presso l’Ippodromo delle capannelle, l’artista sarà poi a Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla; non mancheranno le tappe a Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale, per terminare poi il 5 settembre nella sua città natale, Milano, al Milano Summer Festival, presso l’ippodromo SNAI di San Siro. Sarà l’occasione per poter sentire ancora le canzoni del nuovo album, tra cui “BOOSTER”, attualmente in rotazione radiofonica, e “PUNK LOVE STORIA”, tra i brani più amati del nuovo progetto del cantautore, entrambi accompagnati dal videoclip musicale uscito nelle scorse settimane, oltre ai singoli che hanno anticipato il progetto ottenendo numerose certificazioni, come “VELENO” (disco di platino), “STORIE BREVI” con Annalisa (doppio disco di platino) e “RAGNI” (disco d’oro).

Giovedì 19 giugno 2025 – ROMA – ROCK IN ROMA – Ippodromo delle capannelle (data zero)

Giovedì 10 luglio 2025 – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

Venerdì 11 luglio 2025 – FERRARA – Ferrara Summer Festival

Venerdì 18 luglio 2025 – SERVIGLIANO (FM) – Nosound Fest

Sabato 19 luglio 2025 – FRANCAVILLA (CH) – Shock Wave Festival

Venerdì 25 luglio 2025 – GENOVA – Balena Festival

Martedì 5 agosto 2025 – LECCE – Oversound Music Festival – Le cave del duca

Mercoledì 6 agosto 2025 – BARLETTA (BT) – Oversound Music Festival – Fossato del castello

Venerdì 8 agosto 2025 – PALERMO – Dream Pop Festival – Velodromo Paolo Borsellino

Sabato 9 agosto 2025 – CATANIA – Sotto il vulcano Fest – Villa Bellini

Mercoledì 13 agosto 2025 – CINQUALE (MS) – Arena della Versilia

Venerdì 5 settembre 2025 – MILANO – Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

Biglietti per i concerti di Tananai nell’estate 2025

I biglietti saranno acquistabili online a partire dal 4 dicembre alle ore 18:00.