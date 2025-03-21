Alibi, Tananai: testo e significato della canzone
Testo e significato di Alibi di Tananai: la fine di una relazione che, col senno di poi, forse non avrebbe mai dovuto iniziare
Poco prima della partenza per il suo primo tour europeo, Tananai annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, “Alibi”, il primo brano del suo 2025, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 21 marzo per Eclectic Records Srl/EMI Records Italy (Universal Music Italia).
Il brano farà parte della colonna sonora del film “L’amore, in teoria”, al cinema dal 24 aprile 2025, nel cui trailer, uscito pochi giorni fa, è già presente un estratto del brano. All’interno della soundtrack del film figurerà anche “BOOSTER”, uno dei brani più amati dai fan di Tananai e rimasto in cima alle classifiche radiofoniche per settimane, estratto dall’album “CALMOCOBRA”, certificato disco d’oro. “L’amore, in teoria”, prodotto da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con SKY, è un film di Luca Lucini con protagonista Nicolas Maupas, che racconta un intreccio d’amore attraverso gli occhi della nuova generazione.
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Il testo di Alibi di Tananai
Leggi il testo di Alibi di Tananai.
Non ho bisogno di capirti
Non hai bisogno di capirmi
Però puoi venire su da me
Non sappiamo cosa dirci
Quando non sai cosa dirmi
Metti un po’ di Sud America
Che se l’avessimo saputo prima
Che noi due insieme non c’entriamo niente
Tu bionda come una birra alla spina
Io nero come certe notti fredde
E fossi te stasera non verrei a cena
Nessuno sa che è già finita
Ma tutti la mia doppia vita
Ti immagini
Se per un cuore rotto aprono indagini
Mi arresterebbero, io non ho alibi
Tra poco parto, ho solo un’ora
Portami dove siamo stati
Per l’ultima volta ragazzi, noi (Uoh-oh-oh)
Prima che saltassero i piani
Prima che volassеro i piatti (Uoh-oh-oh)
Ora dici: “Voglio le estati, quellе dove tu non cantavi”
Non c’è tempo di capirci, figuriamoci una crisi
Però chiama se ti va
Vorrei sapere quando ridi e le battute dei tuoi amici
Che fai quel sorriso là, mhm
Che se l’avessimo saputo prima
Che noi due insieme non c’entriamo niente
Odiavo il mondo già dalla mattina
Tu invece che lo perdonavi sempre
E fossi te stasera non verrei a cena
Nessuno sa che è già finita
Ma tutti la mia doppia vita
Ti immagini
Se per un cuore rotto aprono indagini
Mi arresterebbero, io non ho alibi
Tra poco parto, ho solo un’ora
Portami dove siamo stati
Per l’ultima volta ragazzi, noi (Uoh-oh-oh)
Prima che saltassero i piani
Prima che volassero i piatti (Uoh-oh-oh)
Ora dici: “Voglio le estati, quelle dove tu non cantavi”
Se l’avessi saputo che
Se l’avessi saputo che (Uoh-oh-oh)
Non avresti voluto me
Non avresti voluto me
Forse questa è finita
Ma rimane una vita ancora
E se questa è finita
È perché l’abbiamo unita
Tu te lo immagini
Se per un cuore rotto aprono indagini
Mi hanno arrestato, non avevo alibi
Tra poco parto
Il significato della canzone Alibi di Tananai
Questa canzone racconta la fine di una relazione che, col senno di poi, forse non avrebbe mai dovuto iniziare. Il protagonista e la sua ex sono due persone molto diverse: “Tu bionda come una birra alla spina, io nero come certe notti fredde”, un contrasto evidente tra la sua leggerezza e il suo tormento interiore.
L’amore tra loro si è consumato rapidamente e ora resta solo la consapevolezza che “noi due insieme non c’entriamo niente”. Il brano descrive il momento della rottura con immagini forti: i piani saltati, i piatti che volano, e un senso di distacco crescente. Nonostante tutto, il protagonista non riesce a smettere di pensare a lei e si chiede cosa sarebbe successo se avessero capito prima di non essere fatti l’uno per l’altra: “Se l’avessimo saputo prima…”.
Il ritornello usa la metafora dell’arresto per esprimere il dolore della separazione: “Ti immagini se per un cuore rotto aprono indagini? Mi arresterebbero, io non ho alibi”. Qui il cuore spezzato diventa quasi un crimine, qualcosa di cui sentirsi colpevole, ma senza una vera giustificazione.
Alla fine, emerge un velo di malinconia e accettazione: “Forse questa è finita, ma rimane una vita ancora. E se questa è finita, è perché l’abbiamo unita“. Anche se la relazione si è conclusa, è stata intensa e significativa, lasciando un segno profondo in entrambi.
Tananai, concerti 2025
Da aprile Tananai porterà live tutti i suoi più grandi successi e il nuovo brano “ALIBI” nel “CALMOCOBRA – EUROPEAN TOUR”, che vedrà l’artista esibirsi per la prima volta sui palchi dei club europei, partendo da Zurigo e continuando a Lugano, Londra, Barcellona, Amsterdam, un doppio appuntamento a Bruxelles (26 aprile sold out, 27 aprile), concludendo con l’ultima tappa a Parigi, il 28 aprile.
CALMOCOBRA – EUROPEAN TOUR 2025
Giovedì 3 aprile 2025 – Zurigo – Volkshaus
Venerdì 4 aprile 2025 – Lugano – Padiglione Conza
Giovedì 17 aprile 2025 – Londra – Electric Ballroom
Lunedì 21 aprile 2025 – Barcellona – Sala Apolo
Mercoledì 23 aprile 2025 – Amsterdam – Melkweg
Sabato 26 aprile 2025 – Bruxelles – Vk Concerts – SOLD OUT
Domenica 27 aprile 2025 – Bruxelles – Vk Concerts –
Lunedì 28 aprile 2025 – Parigi – La Machine Du Moulin Rouge
CALMOCOBRA LIVE – ESTATE 2025
Giovedì 19 giugno 2025 – ROMA – ROCK IN ROMA – Ippodromo delle capannelle
Venerdì 4 luglio 2025 – TRENTO – Trento Live Fest
Giovedì 10 luglio 2025 – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival
Venerdì 11 luglio 2025 – FERRARA – Ferrara Summer Festival
Venerdì 18 luglio 2025 – SERVIGLIANO (FM) – Nosound Fest
Sabato 19 luglio 2025 – FRANCAVILLA (CH) – Shock Wave Festival
Venerdì 25 luglio 2025 – GENOVA – Balena Festival
Martedì 5 agosto 2025 – LECCE – Oversound Music Festival – Le cave del duca
Mercoledì 6 agosto 2025 – BARLETTA (BT) – Oversound Music Festival – Fossato del castello
Venerdì 8 agosto 2025 – PALERMO – Dream Pop Festival – Velodromo Paolo Borsellino
Sabato 9 agosto 2025 – CATANIA – Sotto il vulcano Fest – Villa Bellini
Mercoledì 13 agosto 2025 – CINQUALE (MS) – Arena della Versilia
Venerdì 5 settembre 2025 – MILANO – Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro
Sabato 13 settembre 2025 – CASERTA – Reggia di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone – Un’Estate Da Belvedere