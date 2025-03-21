Testo e significato di Alibi di Tananai: la fine di una relazione che, col senno di poi, forse non avrebbe mai dovuto iniziare

Poco prima della partenza per il suo primo tour europeo, Tananai annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, “Alibi”, il primo brano del suo 2025, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 21 marzo per Eclectic Records Srl/EMI Records Italy (Universal Music Italia).

Il brano farà parte della colonna sonora del film “L’amore, in teoria”, al cinema dal 24 aprile 2025, nel cui trailer, uscito pochi giorni fa, è già presente un estratto del brano. All’interno della soundtrack del film figurerà anche “BOOSTER”, uno dei brani più amati dai fan di Tananai e rimasto in cima alle classifiche radiofoniche per settimane, estratto dall’album “CALMOCOBRA”, certificato disco d’oro. “L’amore, in teoria”, prodotto da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con SKY, è un film di Luca Lucini con protagonista Nicolas Maupas, che racconta un intreccio d’amore attraverso gli occhi della nuova generazione.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “ALIBI” DI TANANAI.

Il testo di Alibi di Tananai

Leggi il testo di Alibi di Tananai.

Non ho bisogno di capirti

Non hai bisogno di capirmi

Però puoi venire su da me

Non sappiamo cosa dirci

Quando non sai cosa dirmi

Metti un po’ di Sud America Che se l’avessimo saputo prima

Che noi due insieme non c’entriamo niente

Tu bionda come una birra alla spina

Io nero come certe notti fredde

E fossi te stasera non verrei a cena

Nessuno sa che è già finita

Ma tutti la mia doppia vita Ti immagini

Se per un cuore rotto aprono indagini

Mi arresterebbero, io non ho alibi

Tra poco parto, ho solo un’ora

Portami dove siamo stati

Per l’ultima volta ragazzi, noi (Uoh-oh-oh)

Prima che saltassero i piani

Prima che volassеro i piatti (Uoh-oh-oh)

Ora dici: “Voglio le estati, quellе dove tu non cantavi” Non c’è tempo di capirci, figuriamoci una crisi

Però chiama se ti va

Vorrei sapere quando ridi e le battute dei tuoi amici

Che fai quel sorriso là, mhm Che se l’avessimo saputo prima

Che noi due insieme non c’entriamo niente

Odiavo il mondo già dalla mattina

Tu invece che lo perdonavi sempre

E fossi te stasera non verrei a cena

Nessuno sa che è già finita

Ma tutti la mia doppia vita Ti immagini

Se per un cuore rotto aprono indagini

Mi arresterebbero, io non ho alibi

Tra poco parto, ho solo un’ora

Portami dove siamo stati

Per l’ultima volta ragazzi, noi (Uoh-oh-oh)

Prima che saltassero i piani

Prima che volassero i piatti (Uoh-oh-oh)

Ora dici: “Voglio le estati, quelle dove tu non cantavi” Se l’avessi saputo che

Se l’avessi saputo che (Uoh-oh-oh)

Non avresti voluto me

Non avresti voluto me

Forse questa è finita

Ma rimane una vita ancora

E se questa è finita

È perché l’abbiamo unita Tu te lo immagini

Se per un cuore rotto aprono indagini

Mi hanno arrestato, non avevo alibi

Tra poco parto

Il significato della canzone Alibi di Tananai

Questa canzone racconta la fine di una relazione che, col senno di poi, forse non avrebbe mai dovuto iniziare. Il protagonista e la sua ex sono due persone molto diverse: “Tu bionda come una birra alla spina, io nero come certe notti fredde”, un contrasto evidente tra la sua leggerezza e il suo tormento interiore.

L’amore tra loro si è consumato rapidamente e ora resta solo la consapevolezza che “noi due insieme non c’entriamo niente”. Il brano descrive il momento della rottura con immagini forti: i piani saltati, i piatti che volano, e un senso di distacco crescente. Nonostante tutto, il protagonista non riesce a smettere di pensare a lei e si chiede cosa sarebbe successo se avessero capito prima di non essere fatti l’uno per l’altra: “Se l’avessimo saputo prima…”.

Il ritornello usa la metafora dell’arresto per esprimere il dolore della separazione: “Ti immagini se per un cuore rotto aprono indagini? Mi arresterebbero, io non ho alibi”. Qui il cuore spezzato diventa quasi un crimine, qualcosa di cui sentirsi colpevole, ma senza una vera giustificazione.

Alla fine, emerge un velo di malinconia e accettazione: “Forse questa è finita, ma rimane una vita ancora. E se questa è finita, è perché l’abbiamo unita“. Anche se la relazione si è conclusa, è stata intensa e significativa, lasciando un segno profondo in entrambi.

Tananai, concerti 2025

Da aprile Tananai porterà live tutti i suoi più grandi successi e il nuovo brano “ALIBI” nel “CALMOCOBRA – EUROPEAN TOUR”, che vedrà l’artista esibirsi per la prima volta sui palchi dei club europei, partendo da Zurigo e continuando a Lugano, Londra, Barcellona, Amsterdam, un doppio appuntamento a Bruxelles (26 aprile sold out, 27 aprile), concludendo con l’ultima tappa a Parigi, il 28 aprile.

CALMOCOBRA – EUROPEAN TOUR 2025

Giovedì 3 aprile 2025 – Zurigo – Volkshaus

Venerdì 4 aprile 2025 – Lugano – Padiglione Conza

Giovedì 17 aprile 2025 – Londra – Electric Ballroom

Lunedì 21 aprile 2025 – Barcellona – Sala Apolo

Mercoledì 23 aprile 2025 – Amsterdam – Melkweg

Sabato 26 aprile 2025 – Bruxelles – Vk Concerts – SOLD OUT

Domenica 27 aprile 2025 – Bruxelles – Vk Concerts –

Lunedì 28 aprile 2025 – Parigi – La Machine Du Moulin Rouge

CALMOCOBRA LIVE – ESTATE 2025

Giovedì 19 giugno 2025 – ROMA – ROCK IN ROMA – Ippodromo delle capannelle

Venerdì 4 luglio 2025 – TRENTO – Trento Live Fest

Giovedì 10 luglio 2025 – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

Venerdì 11 luglio 2025 – FERRARA – Ferrara Summer Festival

Venerdì 18 luglio 2025 – SERVIGLIANO (FM) – Nosound Fest

Sabato 19 luglio 2025 – FRANCAVILLA (CH) – Shock Wave Festival

Venerdì 25 luglio 2025 – GENOVA – Balena Festival

Martedì 5 agosto 2025 – LECCE – Oversound Music Festival – Le cave del duca

Mercoledì 6 agosto 2025 – BARLETTA (BT) – Oversound Music Festival – Fossato del castello

Venerdì 8 agosto 2025 – PALERMO – Dream Pop Festival – Velodromo Paolo Borsellino

Sabato 9 agosto 2025 – CATANIA – Sotto il vulcano Fest – Villa Bellini

Mercoledì 13 agosto 2025 – CINQUALE (MS) – Arena della Versilia

Venerdì 5 settembre 2025 – MILANO – Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

Sabato 13 settembre 2025 – CASERTA – Reggia di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone – Un’Estate Da Belvedere