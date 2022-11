Tananai chiuderà questo 2022 praticamente perfetto per lui, pubblicando il suo primo album ufficiale dal titolo Rave, Eclissi che sarà disponibile a partire dal prossimo 25 novembre (disponibile da oggi per quanto riguarda il pre-order e il pre-save).

Rave, Eclissi racchiuderà praticamente tutti i singoli che il cantautore e producer milanese ha pubblicato nel corso di quest’ultimo anno che, come scritto in apertura, si è rivelato particolarmente fortunato per lui. Da Esagerata, brano con cui ha preso parte a Sanremo Giovani 2021, a Sesso Occasionale, canzone con la quale ha calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo per il Festival di quest’anno, passando per il successo di Baby Goddamn, singolo rilasciato a marzo 2021 ma che è esploso dopo più di un anno dalla sua pubblicazione, e di altri singoli come Maleducazione, Pasta e l’ultimo pubblicato in ordine di tempo, Abissale.

In questo lasso da tempo che separa i fan dalla pubblicazione del disco, Tananai pubblicherà contenuti esclusivi, spoiler e altre informazioni riguardanti l’album sul sito www.rave-eclissi-it.

Tananai, attraverso il comunicato ufficiale, ha spiegato il titolo dell’album è un “sunto delle due anime” che lo caratterizzano, la parte “più leggera e cazzona”, che gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico, e un “lato più introspettivo”:

L’unica cosa che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi sempre a nudo e mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita.

Nell’album, sarà presente anche una collaborazione con Ariete (in fondo, trovate la tracklist).

Nel 2023, Tananai tornerà ad esibirsi dal vivo in un tour nei club che avrà inizio a maggio e che lo porterà in giro per l’Italia, a Napoli, Roma, Firenze, Padova e Milano. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Friends and Partners.

Tananai – Rave, Eclissi: tracklist

1. Abissale

2. Quelli come noi

3. Piccola Gabber

4. Nera Salsa di Soia

5. Campo Minato feat. Ariete.

6. Serie A

7. Gli anni migliori

8. Baby Goddamn

9. Rave Eclissi

10. Sesso Occasionale

11. Maleducazione

12. Esagerata

13. Tre Quarti

14. Pasta

15. Fottimi