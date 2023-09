Si è concluso a Roma, lunedì 25 settembre 2023, il tour di Tananai che ha collezionato una serie di sold out nei live estivi e un ottimo riscontro da parte del pubblico. Per il cantautore sono stati due anni indimenticabili, iniziati con la partecipazione a Sanremo nel 2021. Proprio la sua “Sesso occasionale”, arrivata ultima in classifica, gli ha aperto le porte del successo, con un grande airplay radiofonico e grandi riscontro di vendite. Da allora, sono arrivati il tormentone estivo 2022 con Fedez e Mara Sattei ne “La dolce vita” e la ballad “Abissale”.

A febbraio 2023, con lo stupore di molti, Tananai ha deciso di presentarsi nuovamente in gara al Festival di Sanremo con la ballad “Tango“. E ha conquistato tutti, portandolo ad un passo dalla vittoria. Il disco “Rave, Eclissi” ha collezionato un doppio disco di platino, consegnatogli direttamente da Maria De Filippi durante il primo appuntamento con Amici 23.

Tananai: “Mi fermo un pochino”

E in queste ore Tananai ha voluto ringraziare i fan per il supporto e l’amore incondizionato, proprio dopo l’ultima tappa del suo tour, a Roma:

“Ciao raga, faccio questo video innanzitutto per ringraziarvi per essere stati al mio concerto ieri e in generale chiunque sia venuto a un mio concerto in questi due anni bellissimi. E poi per dire che mi fermo per un pochino perché, appunto, si è chiuso questo cerchio, abbiamo finito ieri sera con l’ultima data del tour ed è stato bellissimo. Bellissimo. Volevo ringraziarvi dal profondo del mio … collo (ride)”

Poi ha concluso:

“Però, appunto, ho bisogno di tornare in studio, di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni da quel Sanremo Giovani fuori di testa. Per poi, però, tornare con nuova musica che abbia senso di esistere e senso di essere ascoltata perché ce lo meritiamo. Siamo una bella famiglia. E quindi le cose vanno fatte con cura. E’ stato bello, è stato davvero bello. E ci vediamo presto”