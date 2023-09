Ultima data del tour di Tananai questa sera, 25 settembre 2023, a Roma, all’Auditorium Parco della Musica – Cavea. Il cantautore sta vivendo un periodo d’oro, nato dopo la sua partecipazione a Sanremo 2022 con “Sess0 occasionale“. Ultimo in classifica, ha conquistato i primi posti delle classifiche e dell’airplay radiofonico anche nei mesi a seguire grazie al successo di “La dolce vita” con Fedez e Mara Sattei, alla ballad “Abissale” e al ritorno sul palco del teatro Ariston con il gioiellino “Tango“. Adesso è arrivato il momento di chiudere questo tour che ha permesso all’artista di conquistare sold out e consenso sempre maggiore da parte del pubblico. A seguire tutte le informazioni sul live a Roma e sulla scaletta del concerto.

Tananai a Roma, la scaletta del concerto

A seguire la scaletta delle canzoni eseguite da Tananai durante il suo tour estivo. Non sono escluse modifiche, visto la particolarità della data di stasera a Roma, ultima tappa live del cantante. Il concerto inizierà alle 21.

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Gli anni migliori

Volersi male

Esagerata

Piccola Gabber

Tre quarti

Campo minato

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

Rave, eclissi

Giugno

Pasta

Baby goddamn

10k scale

Ichnusa

Abissale

Serie A

Fottimi

Tango

Tananai a Roma, biglietti del concerto

Il concerto di Tananai a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 25 settembre 2023.

Come arrivare all’Auditorium Parco della Musica – Cavea, a Roma

Ecco le informazioni su come arrivare all’Auditorium Parco della Musica – Cavea, a Roma, per il concerto di Tananai.

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.