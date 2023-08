Procede il successo del tour estivo di Tananai stasera, 12 agosto 2023, in concerto ai Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo. Durante il live, il cantante interpreterà i primi pezzi della sua carriera e i pezzi più recenti, dalla ballad Tango (finalista al Festival di Sanremo 2023) ai brani presenti nel suo ultimo disco di inediti “Rave, Eclissi“, uscito il 25 novembre 2022.

Tananai, attraverso il comunicato ufficiale, aveva spiegato il titolo dell’album è un “sunto delle due anime” che lo caratterizzano, la parte “più leggera e cazz0na”, che gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico, e un “lato più introspettivo”:

L’unica cosa che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi sempre a nudo e mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita.

Queste le parole del cantautore nel presentare il suo progetto che, a febbraio, si è poi arricchito di “Tango“, un successo assoluto di critica, pubblico e vendite.

Rave, Eclissi includeva tutti i singoli che il cantautore e producer milanese aveva pubblicato, da Esagerata, brano con cui ha preso parte a Sanremo Giovani 2021, a Sesso Occasionale, canzone con la quale ha calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo per il Festival di quest’anno, passando per il successo di Baby Goddamn, singolo rilasciato a marzo 2021 ma che è esploso dopo più di un anno dalla sua pubblicazione, e di altri singoli come Maleducazione, Pasta e l’intensa Abissale.

A seguire tutte le informazioni sui biglietti del concerto a Palermo e la scaletta del concerto.

Tananai, Palermo, 12 agosto 2023, la scaletta del concerto

Il concerto di Tananai inizierà alle 21. A seguire la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani.

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Gli anni migliori

Volersi male

Esagerata

Piccola Gabber

Tre quarti

Campo minato

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

Rave, eclissi

Giugno

Pasta

Baby goddamn

10k scale

Ichnusa

Abissale

Serie A

Fottimi

Tango

Tananai, Palermo, 12 agosto 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Tananai a Palermo. Si parte da 34.50 euro per il Posto Unico a 46 euro per la zona PIT. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.