Tananai si esibirà stasera, 10 maggio 2023, al Nelson Mandela Forum a Firenze, con una nuova data del suo tour live. Il cantautore è reduce dal sold out al Forum di Assago (giorno del suo compleanno, tra l’altro) a conferma del grande successo e appeal dell’artista, letteralmente esploso dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con “Sess0 occasionale” e dell’edizione 2023 con l’intensa ballad “Tango“. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Tananai, la scaletta del concerto a Firenze, 10 maggio 2023

Il concerto di Tananai inizierò alle 21. A seguire la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani.

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Gli anni migliori

Volersi male

Esagerata

Piccola Gaber

Tre quarti

Campo minato

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

Rave, eclissi

Fottimi

Giugno

Pasta

Baby goddamn

10k scale

Saturnalia

Ichnusa

Abissale

Serie A

Paglie

Tango

Tananai, biglietti del concerto a Firenze, 10 maggio 2023

Sono ancora disponibili biglietti a partire da 43 euro (per il Quarto settore) fino ai 55 euro del secondo settore. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Nelson Mandela Forum, Firenze, Come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al concerto di Tananai al Mandela Forum a Firenze:

In autobus

Linee 10, 17, 2

In aereo

Dall’aeroporto In autobus: Collegamenti Aeroporto/Stazione S.Maria Novella: ogni mezz’ora con la linea ‘Volainbus’.

Dalla Stazione S. Maria Novella al Mandela Forum autobus di linea n° 10 (direzione Settignano) e n°17

Se si arriva in auto, invece:

Dall’autostrada A1 Uscita Firenze Sud: raccordo fino al termine in corrispondenza del semaforo. Qui tenersi a sinistra seguendo le indicazioni per Firenze Città e Stadio. Percorrere Lungarno Aldo Moro e Lungarno Colombo. Svoltare a destra in Via del Campofiore. Proseguire oltre Piazza Alberti, passare sopra il cavalcavia ferroviario e continuare diritto (Via Lungo l’Affrico); dopo il secondo semaforo tenersi a sinistra e svoltare alla seconda traversa a sinistra imboccando Viale Cialdini che conduce all’ingresso principale del Mandela Forum (Viale Paoli)