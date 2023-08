Nuovo appuntamento live, stasera, 11 agosto 2023, con Tananai in tour, a Villa Bellini a Catania. Il cantautore si esibirà con i suoi primi pezzi e i brani che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Parliamo di Sesso Occasionale (era il 2022) e Tango, la ballad che lo ha fatto arrivare tra i 5 finalisti dell’ultima edizione. Un successo assoluto, una parabola che lo ha portato dall’ultimo posto della classifica nella sua prima presenza sul palco del Teatro Ariston ai primi posti delle classifiche radio e di vendite. Presenti, ovviamente, anche i brani inclusi nel suo ultimo disco, Rave, Eclissi, uscito il 25 novembre 2022. In Italia ha conquistato la medaglia di bronzo, debuttando al terzo posto della chart Fimi.

A seguire potete leggere tutte le informazioni sul concerto di Tananai a Villa Bellini, a Catania, in programma venerdì 11 agosto 2023, dalla scaletta delle canzoni ai biglietti disponibili.

Tananai, Catania, 11 agosto 2023: la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto di Tananai a Catania, in programma venerdì 11 agosto 2023 dalle 21.30 a Villa Bellini.

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Gli anni migliori

Volersi male

Esagerata

Piccola Gabber

Tre quarti

Campo minato

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

Rave, eclissi

Giugno

Pasta

Baby goddamn

10k scale

Ichnusa

Abissale

Serie A

Fottimi

Tango

Tananai, Catania, 11 agosto 2023: biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Tananai a Catania. Si parte dal posto unico a 34.50 euro fino ai 46 euro per la zona PIT. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Nelle scorse ore, Tananai ha condiviso il suo entusiasmo via social, felice del grande riscontro da parte del pubblico:

Quanto sono fortunato.

Siamo a metà tour ci vediamo in queste ultime date

Inoltre, il live previsto al Carroponte di Sesto San Giovanni, in calendario il 9 settembre 2023, è ufficialmente sold out. Pochi giorni fa, via Instagram, Tananai aveva festeggiato questo traguardo con la sua consueta ironia, che lo ha accompagnato fin dai suoi esordi sul palco del Teatro Ariston.