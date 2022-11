Dopo il successo dei singoli certificati Platino “Bones” e “Sharks” – tra i brani più suonati dalle radio italiane negli ultimi mesi – gli Imagine Dragons tornano in radio, venerdì 25 novembre 2022, con il nuovo esplosivo singolo “Symphony”. Il brano è prodotto da Joel Little (Shawn Mendes, Sam Smith, Lorde, Taylor Swift, Olivia Rodrigo tra le collaborazione), ed è estratto dal doppio album “Mercury Acts 1 & 2“, disponibile in formato Doppio LP a partire dal 9 Dicembre 2022. Qui sotto potete leggere traduzione e testo della canzone e ascoltare il brano.

Symphony, Ascolta la canzone, leggi il significato

Il brano è una riflessione sullo scorrere veloce del tempo e sul considerare quanta fortuna si prova ad avere intorno persone che ci circondano e ne sono la sinfonia. A volte bisogna fare un bilancio e accorgersi dello splendore di una esistenza che corre troppo veloce.

Cliccando qui potete vedere il lyric video del pezzo degli Imagine Dragons.

Imagine Dragons, Symphony, Testo canzone

Ever since I was young (Coming up, coming up)

Always marching to a drum (Bra-da-dum, Bra-da-dum)

Always focused on me (One one, one one)

Now I wish that I could hold someone (Someone)

So tell my mom, I love her

Call my baby sister

Should’ve hugged and kissed her

‘Cause life is just a mystery

And it’s gone before you know it

So if you love me, won’t you show it?

‘Cause this life is one big symphony

This night is one for you and me

I’m the strings and you’re the timpani

You’re my constant tambourine

This life is one big symphony

So glad I’ve got you next to mе

I’m the chords and you’re the mеlody

This life’s one big symphony

She was the piano

I’m the xylophone

You can have the trumpet

I’m the saxophone

Life is skipping rope (Keep going, keep going)

Finding solace in a note (Dote dote, dote dote)

Had to struggle when I was broke (So low, so low)

Writing music just to cope (No hope, no hope)

Yeah, life is just perspective

Laughing when you’ve wrecked it

Smiling when you kept it together

You weathered the storm

At the end of the play, you sang all the way

Doesn’t matter how off-key if you did it your way

This life is one big symphony

This night is one for you and me

I’m the strings and you’re the timpani

You’re my constant tambourine

This life is one big symphony

So glad I’ve got you next to me

I’m the chords and you’re the melody

This life’s one big symphony

Would you care if I played you the flute?

See, it’s my favorite one because it’s so delicate and beautiful

I pull out the trombone if it’s more suitable

Wanna make you smile

It’s been a little while since I’ve seen the white of your teeth

Been a hard year

Lucky the guitar’s here

Life is just one big symphony

This life is one big symphony

This night is one for you and me

I’m the strings and you’re the timpani

You’re my constant tambourine

This life is one big symphony

So glad I’ve got you next to me

I’m the chords and you’re the melody

This life’s one big symphony

Imagine Dragons, Symphony, Traduzione canzone

Sin da quando ero giovane (in arrivo, in arrivo)

Ero in marcia sempre al ritmo di un tamburo (Bra-da-dum, Bra-da-dum)

Sempre concentrato su di me (uno uno, uno uno)

Ora vorrei poter stringere qualcuno (qualcuno)

Quindi dì a mia madre che la amo

Chiama la mia sorellina

Avrei dovuto abbracciarla e baciarla

Perché la vita è solo un mistero

Ed è andato prima che tu te ne accorga

Quindi se mi ami, non lo dimostrerai?

Perché questa vita è una grande sinfonia

Questa notte è una per te e per me

Io sono gli archi e tu sei i timpani

Sei il mio tamburello costante

Questa vita è una grande sinfonia

Sono così felice di averti accanto a me

Io sono gli accordi e tu sei la melodia

Questa vita è una grande sinfonia

Lei era il pianoforte

Sono lo xilofono

Puoi avere la tromba

Sono il sassofono

La vita è saltare la corda (continua, continua)

Trovare conforto in una nota (Dote dote, dote dote)

Ho dovuto lottare quando ero al verde (così in basso, così in basso)

Scrivere musica solo per far fronte (nessuna speranza, nessuna speranza)

Sì, la vita è solo una prospettiva

Ridendo quando l’hai rovinata

Sorridendo quando l’hai tenuto insieme

Hai resistito alla tempesta

Alla fine dello spettacolo, hai cantato fino in fondo

Non importa quanto sei stato stonato se l’hai fatto a modo tuo

Questa vita è una grande sinfonia

Questa notte è una per te e per me

Io sono gli archi e tu sei i timpani

Sei il mio tamburello costante

Questa vita è una grande sinfonia

Sono così felice di averti accanto a me

Io sono gli accordi e tu sei la melodia

Questa vita è una grande sinfonia

Ti importerebbe se ti suonassi il flauto?

Vedi, è il mio preferito perché è così delicato e bello

Tiro fuori il trombone se è più adatto

Voglio farti sorridere

È da un po’ che non vedo il bianco dei tuoi denti

È stato un anno difficile

Fortuna che la chitarra è qui

La vita è solo una grande sinfonia

Questa vita è una grande sinfonia

Questa notte è una per te e per me

Io sono gli archi e tu sei i timpani

Sei il mio tamburello costante

Questa vita è una grande sinfonia

Sono così felice di averti accanto a me

Io sono gli accordi e tu sei la melodia

Questa vita è una grande sinfonia