Da oggi, venerdì 23 ottobre, è disponibile in digitale “Sweet Melody” , il nuovo brano delle superstar del pop Little Mix, un invitante assaggio di quello che sarà il loro prossimo album di inediti “Confetti” (Sony Music), in uscita il 6 novembre.

Scritto insieme alla collaboratrice di Ariana Grande, Tayla Parx, e co-prodotto con l’hitmaker MNEK, “Sweet Melody” è un brano pop vibrante e coinvolgente, con un ritmo melodico che conquista al primo ascolto.

“Confetti” sarà il sesto album in studio del quartetto britannico da miliardi di stream. Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall stanno lavorando a questo progetto da un anno, continuando a perfezionare i 13 brani che ne faranno parte. La band ha collaborato, tra gli altri, con Tayla Parx, MNEK, e i grandi del pop TMS e Kamille, con cui lavorano da tempo.

Le Little Mix sono pronte a tornare in tour nel 2021, con “The Confetti Tour 2021”: una serie di date, a partire dal 28 aprile, nelle arene del Regno Unito e Irlanda. Sul palco, porteranno i brani contenuti in “Confetti”, ma anche le loro super hit del 2020 “Holiday”, “Not a Pop Song“, “Break Up Song”, e i loro pezzi più famosi del passato, come “Touch”, “Woman Like Me”, “Black Magic” e “Shout Out To My Ex”.

Il gruppo ha inoltre scelto di sostenere Black Minds Matter UK e Nordoff Robbins Music Therapy con i ricavati del tour: per ogni biglietto verrà infatti donata equamente tra le due parti.

Pochi giorni fa, il quartetto britannico ha annunciato che si esibirà e presenterà l’edizione di quest’anno degli MTV EMA che si terrà l’8 novembre. Le Little Mix hanno ricevuto inoltre le nomination per le categorie “Best Pop”, “Best Group”, e “Best Virtual Live”.

Qui sotto testo e traduzione della canzone.

Little Mix, Sweet Melody, Lyrics

[Intro: Jesy]

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

[Verse 1: Jade]

In a whole other life, there was this boy that I knew

He made me feel like a woman

We were young and silly fools

Anyway, he was in a band

Wrote love songs about me

I wasn’t crazy ‘bout the word, but the melodies were sweet

Went something like

[Refrain: Jesy]

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

[Verse 2: Jesy, Leigh-Anne]

Every time we go dancing, I see his straying eyes

Gave him too many chances, push my gears too many times

And when he start acting dumb, then I’ll be on my way to leave

But I stopped in the tracks when I heard this melody

And it went like

[Refrain: Leigh-Anne]

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

[Chorus: All]

He used to sing me sweet melodies

He played me, made me believe it was real love

Sang me sweet melodies

But the day he did me wrong

The song couldn’t go on and on and on

He used to sing me sweet melodies

He played me, made me believe it was real love

Sang me sweet melodies

But the day he did me wrong

The song couldn’t go on and on and on

[Verse 3: Perrie]

He would lie, he would cheat, over syncopated beats

I was just his tiny dancer, he had control over my feet

That’s when he came along, that’s when I lost the groove

There was no song in the world

To sing along or make me move

Went something like

[Refrain: Jesy, (Perrie)]

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo (It was, oh)

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

[Chorus: All]

He used to sing me sweet melodies

He played me, made me believe it was real love

Sang me sweet melodies

But the day he did me wrong

The song couldn’t go on and on and on

He used to sing me sweet melodies (Sing sweet melodies)

He played me, made me believe it was real love

Sang me sweet melodies

But the day he did me wrong (Me wrong)

The song couldn’t go on and on and on

[Post-Chorus: Jesy]

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo, oh whoa

[Bridge: All, Leigh-Anne, Jade]

On and on, on and on

He used to sing me sweet melodies

He played me, made me believe it was real love

Sing me sweet melodies

But the day he did me wrong (Me wrong)

The song couldn’t go on and on and on

(On and on, and on, yeah)

Little Mix, Sweet Melody, Traduzione

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

In tutta un’altra vita, c’era questo ragazzo che conoscevo

Mi ha fatto sentire una donna

Eravamo giovani e sciocchi sciocchi

Comunque, era in una band

Ha scritto canzoni d’amore su di me

Non ero amante delle parole, ma le melodie erano dolci

Era qualcosa di simile a



Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

Ogni volta che andiamo a ballare, vedo i suoi occhi vaganti

Gli ho dato troppe possibilità, ho spinto le mie marce troppe volte

E quando comincerà a comportarsi da stupido, allora sarò sulla buona strada per andarmene

Ma mi sono fermato sui binari quando ho sentito questa melodia

Ed è andata come

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

Mi cantava dolci melodie

Mi ha ingannata , mi ha fatto credere che fosse vero amore

Mi ha cantato dolci melodie

Ma il giorno in cui mi ha fatto del male

La canzone non poteva andare avanti e avanti e avanti

Mi cantava dolci melodie

Mi ha ingannata, mi ha fatto credere che fosse vero amore

Mi ha cantato dolci melodie

Ma il giorno in cui mi ha fatto del male

La canzone non poteva andare avanti e avanti e avanti

Mentiva, imbrogliava, sui ritmi sincopati

Ero solo la sua piccola ballerina, aveva il controllo sui miei piedi

È stato allora che è arrivato, è stato allora che ho perso il ritmo

Non c’era nessuna canzone al mondo

Per cantare o farmi commuovere

È andato qualcosa di simile

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo (era, oh)

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-doo-doo-doo

Mi cantava dolci melodie

Mi ha ingannata , mi ha fatto credere che fosse vero amore

Mi ha cantato dolci melodie

Ma il giorno in cui mi ha fatto del male

La canzone non poteva andare avanti e avanti e avanti

Mi cantava dolci melodie

Mi ha ingannata, mi ha fatto credere che fosse vero amore

Mi ha cantato dolci melodie

Ma il giorno in cui mi ha fatto del male

La canzone non poteva andare avanti e avanti e avanti

Doo-doo, doo-doo-doo-doo

Doo-roo-doo-doo, doo-roo-doo-roo, oh whoa



Ancora e ancora, ancora e ancora

Mi cantava dolci melodie

Mi ha ingannata, mi ha fatto credere che fosse vero amore

Cantami dolci melodie

Ma il giorno in cui mi ha fatto del male (mi ha ingannata)

La canzone non poteva andare avanti e avanti e avanti

(Ancora e ancora, e ancora, sì)