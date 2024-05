Maledetta estate è il nuovo singolo di Fabrizio Moro pubblicato il 10 maggio 2024.

Maledetta Estate è una canzone che non insegue nessuna moda musicale. Uno di quei brani che ci traghetta verso l’estate e che al suo interno conserva i colori e i sapori delle canzoni senza tempo.

Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere testo e significato del brano.

Ecco il testo della canzone “Maledetta estate” di Fabrizio Moro.

Potrei restare qui per ore

Con il vento in faccia e le finestre aperte

Della gente che fuma sui balconi

Mentre io e te siamo distanti

Si infrange un’onda e spinge avanti

Come una canzone che abbiamo già ascoltato insieme

Mille volte e mille ancora

Perché parlava un po’ di noi

Maledetta estate che mi fa pensare a te

Maledеtto amore che ho vissuto e ora non c’è

Malеdetta estate sei arrivata e andata via

Soltanto un attimo

Ma solo un attimo

Aprono gli occhi le parole che t’aspetti

Nelle radice dei pensieri nascono i progetti

Ritroverai la vita fuori dai cassetti

Non sei mai stata libera libera libera

Dalla paura che avevi di me

Dalla paura di correre in fretta e lasciarti cadere

Come le stelle sul mare

Maledetta estate che mi fa pensare a te

Maledetto amore che ho vissuto e ora non c’è

Maledetta estate sei arrivata e andata via

Soltanto un attimo

Ma solo un attimo

Scivola via

La paura tua di scegliere

Cosa ci resta poi da scegliere

Dove vanno le cose vissute

Soltanto un attimo

Ma solo un attimo

Maledetta estate che mi fa pensare a te

Maledetto amore che ho vissuto e ora non c’è

Maledetta estate sei arrivata e andata via

Soltanto un attimo

Ma solo un attimo

Soltanto un attimo

Maledetta estate sei arrivata e andata via

Soltanto un attimo

Ma solo un attimo

Soltanto un attimo

Ma solo un attimo