Swedish House Mafia, Paradise Again è il nuovo album

Paradise Again è il titolo del nuovo album degli Swedish House Mafia, il gruppo house svedese composto da Steve Angello, Sebastian Ingrosso e Axwell.

L’album, che arriva dopo la pubblicazione dei singoli It gets better, Lifetime, Moth to a flame e Redlight, è disponibile a partire da oggi, venerdì 15 aprile 2022.

Nonostante gli Swedish House Mafia siano attivi dal 2008, con un pausa durata dal 2013 al 2018, Paradise Again è il primo album in studio ufficiale della band. Prima di Paradise Again, la band aveva pubblicato due raccolte di singoli, Until One, pubblicata nel 2010, e Until Now, pubblicato nel 2012 (contenente le hit Save the World e Don’t You Worry Child).

Nell’album, sono presenti collaborazioni con Ty Dolla $ign e 070 Shake (per il singolo Lifetime), ASAP Rocky, Connie Constance, Jacob Mühlrad, Mapei, Seinabo Sey, Sting (per Redlight, rilettura dance di Roxanne dei Police) e The Weeknd (per Moth to a flame).

Ricordiamo che, il prossimo autunno, gli Swedish House Mafia porteranno il loro Paradise Again World Tour anche in Italia con una data che si terrà al Mediolanum Forum di Milano il prossimo 18 ottobre.

Swedish House Mafia, Paradise Again: tracklist

1. Time (feat. Mapei)

2. Heaven Takes You Home (with Connie Constance)

3. Jacob’s Note (feat. Jacob Mühlrad)

4. Moth To A Flame (with The Weeknd)

5. Mafia

6. Frankenstein (with A$AP Rocky)

7. Don’t Go Mad (feat. Seinabo Sey)

8. Paradise Again

9. Lifetime (with Ty Dolla $ign & 070 Shake)

10. Calling On

11. Home

12. It Gets Better

13. Redlight (with Sting)

14. Can U Feel It

15. 19:30

16. Another Minute

17. For You