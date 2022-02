Redlight è il nuovo singolo degli Swedish House Mafia, una rilettura house di Roxanne, uno dei brani più conosciuti dei Police. Questo singolo, infatti, vede la collaborazione tra la band di producer svedese, Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso, e Sting.

Il singolo è disponibile dal 25 febbraio 2022 sulle piattaforme digitali. Sempre dal 25 febbraio, Redlight è entrato anche in rotazione radiofonica.

Swedish House Mafia feat. Sting, Redlight: ascolta il singolo

Redlight è la quarta anticipazione del nuovo album degli Swedish House Mafia, Paradise Again, che uscirà quest’anno e che sarà presto disponibile in pre-order per quanto riguarda la Special Tour Edition.

Il nuovo singolo arriva dopo il successo di Moth To A Flame, singolo realizzato con The Weeknd che ha superato i 227 milioni di stream su Spotify.

Clicca qui per ascoltare Redlight.

Swedish House Mafia feat. Sting, Redlight: testo

True say.

True say.

You don’t have to put on the red light

Those days are over

You don’t have to sell your body to the night

You don’t have to wear that dress tonight

Those days are over

You don’t have to put on the red light.

Those days are over

You don’t have to put on the red light

Those days are over

You don’t have to put on the red light

Those days are over

You don’t have to put on the red light.

Those days are ovеr

You don’t have to put on the red light

Thosе days are over

You don’t have to put on the red light.

Redlight, Swedish House Mafia feat. Sting: traduzione

Vero da dire.

Vero da dire.

Non devi accendere la luce rossa

Quei giorni sono finiti

Non devi vendere il tuo corpo alla notte

Non devi indossare quel vestito stasera

Quei giorni sono finiti

Non devi accendere la luce rossa.

Quei giorni sono finiti

Non devi accendere la luce rossa

Quei giorni sono finiti

Non devi accendere la luce rossa

Quei giorni sono finiti

Non devi accendere la luce rossa.

Quei giorni sono finiti

Non devi accendere la luce rossa

Quei giorni sono finiti

Non devi accendere la luce rossa.