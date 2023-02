Nella notte tra domenica 12 febbraio e lunedì 13, ora italiana, andrà in onda il Super Bowl 2023 che vede sfidarsi, come squadre, i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles, a Glendale in Arizona, Ma, quello che interesserà i lettori di Soundsblog sarà sicuramente l’halftime che vedrà Rihanna esibirsi, durante l’intervallo dell’eventp sportivo che inchioda, da anni, milioni e milioni di telespettatori americani. Basti pensare che gli spot arrivano a raggiungere costi altissimi, proprio per il grande bacino di pubblico interessato.

C’è molto mistero intorno alla possibile scaletta e al medley dei suoi successi presentati dal vivo durante il Super Bowl 2023. Rihanna ha confessato che è stata una lotta per selezionare il suo catalogo musicale estremamente lungo in un set di 13 minuti.

“Probabilmente ci sono state circa 39 versioni della scaletta in questo momento. Siamo alla nostra 39esima. Ogni piccolo cambiamento conta. Alcune canzoni dobbiamo perderle per questo, e andrà comunque bene. Abbiamo fatto un ottimo lavoro nel restringere il campo”

Rihanna, nelle scorse ore, è stata criticata apertamente da Donald Trump che ha tuonato contro la sua presenza al Super Bowl 2023:

“Senza il suo ‘Stylist’ non sarebbe NIENTE. Tutto sbagliato e NESSUN TALENTO!”

Non stupisce visto che da sempre Rihanna ha espresso pubblicamente la sua opposizione a Trump, fin da quando fece impedire che il politico (ed ex Presidente degli Stati Uniti D’America) usasse i suoi brano durante i comizi repubblicani in programma, definendoli “tragici”.

E ora che la cantante è protagonista dell’evento sportivo più importante, Trump non ha perso l’occasione per criticarla apertamente e pubblicamente.

Super Bowl 2023, dove vederlo in tv, in tv e streaming

In Italia, sarà possibile seguire il Super Bowl 2023 in due modi, su DAZN oppure in chiaro su Rai 2. Nel primo caso, la diretta inizierà dalle 23:55 con Matteo Gandini, Roberto Gotta, Federico Pasquini, Matteo Pella e Giorgio Tavecchio come cronisti. Se invece volete vederlo in chiaro e non siete abbonato a DAZN, esiste una soluzione B: il collegamento su Rai 2 inizierà a 00:15 circa e sarà possibile seguirlo anche in streaming su Raiplay.

Secondo le previsioni, Rihanna dovrebbe esibirsi intorno alle 2 di notte, ora italiana.