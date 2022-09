Sarà Rihanna la protagonista dell’esibizione dell’halftime al Super Bowl 2023. A dare l’annuncio è stata la stessa cantante con un post su Instagram che mostra evidentemente il suo coinvolgimento nel progetto. Inoltre Roc Nation ha anche confermato la partecipazione della cantante attraverso una dichiarazione rilasciata nelle scorse ore con le parole di Jay-z:

“Rihanna è un talento generazionale, una donna di umili origini che ha superato ogni aspettativa. Una persona nata nella piccola isola delle Barbados che è diventata uno degli artisti più importanti di sempre. Si è fatta da sola nel mondo degli affari e dello spettacolo”

Seth Dudowsky, capo della musica della NFL ha aggiunto:

“Siamo entusiasti di accogliere Rihanna sul palco dell’Apple Music Super Bowl Halftime Show. Rihanna è un’artista unica in una generazione che è stata una forza culturale per tutta la sua carriera. Non vediamo l’ora di collaborare con Rihanna, Roc Nation e Apple Music per offrire ai fan un’altra esibizione storica dell’Halftime Show”

“Rihanna è un’artista di registrazione incredibile, una delle preferite da molti milioni di clienti di Apple Music in tutto il mondo”, ha affermato Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Music and Beats di Apple. “Siamo entusiasti di collaborare con Rihanna, Roc Nation e la NFL per offrire agli appassionati di musica e sport uno spettacolo memorabile: che artista incredibile per l’Apple Music Super Bowl Halftime Show inaugurale”.

Quando ci sarà il Super Bowl 2023?

Il Super Bowl 2023 si dovrebbe svolgere allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, il 12 febbraio prossimo.

Rihanna al Super Bowl 2023… arriverà anche il nuovo disco?

La presenza di Rihanna al Super Bowl arriva in maniera anche, in parte, inaspettata. La cantante, infatti, non pubblica un disco dal 2016. Negli ultimi anni ha confermato di essere al lavoro al nuovo album ma non p mai staro rilasciato alcun singolo di lancio. Che il Super Bowl segni ufficialmente il suo ritorno alla musica? Del resto sarebbe un colpaccio poter interpretare un nuovo pezzo -insieme ad alcuni successi- davanti a centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo.