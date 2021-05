Subsonica, Tour Estate 2021: tutte le date

Anche i Subsonica torneranno ad esibirsi dal vivo quest’estate, con concerti e partecipazioni a rassegne e festival musicali che li terranno impegnati praticamente per tutti i mesi estivi.

I concerti comunicati oggi si aggiungono alle date del Microchip Temporale Club Tour che sono già state riprogrammate per l’autunno di quest’anno.

Nel comunicato, i Subsonica hanno ovviamente espresso massima soddisfazione per il loro ritorno dal vivo che rappresenterà altresì un ritorno alle origini:

Questo è uno di quei comunicati che fa immenso piacere scrivere. Stiamo infatti annunciando che torniamo a suonare dal vivo, questa estate. Stiamo annunciando che rivedremo al lavoro la nostra crew di tecnici e che, insieme a loro, torneremo a viaggiare in tutta l’Italia. Con questo tour, infatti, toccheremo anche regioni non raggiunte nei percorsi degli ultimi anni. Si riparte, insomma, e visto che si riparte a 25 anni esatti dall’inizio della nostra storia, potrebbe essere significativo ritornare un po’ ai groove di quel primissimo “Subsonica”, dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri strumenti su un palco, i nostri amici collaboratori e soprattutto il nostro pubblico che, durante tutto questo tempo, ha continuato a farci sentire la propria vicinanza.