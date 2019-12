Subsonica, Microchip Temporale - Club Tour: tutte le date

Di Fabio Morasca giovedì 26 dicembre 2019

Tutte le date del nuovo tour dei Subsonica.

A partire dal 5 marzo 2020, i Subsonica gireranno i più importanti club d'Italia con il loro nuovo tour, il Microchip Temporale - Club Tour.

La tournée toccherà quattordici città e partirà da Padova (la data è sold out) per poi fare tappa a Nonantola (due date di cui la prima è sold out), Trezzo sull'Adda, Perugia, Firenze, Venaria Reale, provincia di Torino, con due concerti (il primo è sold out) al Teatro della Concordia, Napoli, Teramo, Bari, Roma, Pordenone, Senigallia, Marghera e due live all'Alcatraz di Milano.

Per quanto riguarda questi ultimi scampoli di 2019, invece, la band capitanata da Samuel sarà protagonista dei festeggiamenti del Capodanno di Mantova, ovviamente il prossimo 31 dicembre, a Piazza Sordello, con un concerto ad ingresso gratuito.

Di seguito, trovate tutte le date del Microchip Temporale - Club Tour.

Recentemente, la band ha pubblicato l'album Microchip Temporale, rielaborazione dello storico album Microchip Emozionale, realizzata insieme ad altri 14 artisti: Achille Lauro, Coez, Coma_Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals and Slow Kids, Gemitaiz, Motta, Myss Keta, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote.

Subsonica - Microchip Temporale - Club Tour: le date

5 marzo 2020 - Padova - Hall

6 marzo 2020 - Nonantola (MO) - Vox

7 marzo 2020 - Trezzo Sull’Adda (MI) - Live Club

11 marzo 2020 - Perugia - Afterlife

12 marzo 2020 - Firenze - Tuscany Hall

14 marzo 2020 - Venaria Reale (TO) - Teatro della Concordia

15 marzo 2020 - Venaria Reale (TO) - Teatro della Concordia

19 marzo 2020 - Napoli - Common Ground

20 marzo 2020 - Mosciano Stazione (TE) - Pin Up

21 marzo 2020 - Modugno (BA) - Demodè Club

25 marzo 2020 - Roma - Atlantico

27 marzo 2020 - Nonantola (MO) - Vox

28 marzo 2020 - Pordenone - Fiera, Padiglione 5

31 marzo 2020 - Venaria Reale (TO) - Teatro della Concordia

3 aprile 2020 - Senigallia (AN) - Mamamia

4 aprile 2020 - Marghera (VE) - Rivolta

8 aprile 2020 - Milano - Alcatraz

9 aprile 2020 - Milano - Alcatraz