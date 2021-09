Dal 24 settembre 2021, è disponibile il singolo di debutto di D’Art, nome d’arte di Samuele Riefoli, il figlio di Raf, dal titolo Stupenda.

Per questo suo primo singolo, il rapper e cantautore romano di 21 anni si è affidato ai 2nd Roof, il duo di produttori milanesi che hanno collaborato praticamente con tutti gli artisti più conosciuti della scena urban italiana, da Salmo a Marracash, da Guè Pequeno a Emis Killa e tantissimi altri.

Prima di Stupenda, fu proprio Raf ad accompagnare D’Art in quello che fu il suo battesimo discografico, il singolo Samurai, pubblicato nel 2019.

Caratterizzato da sonorità anni ’80, molto in voga in questo periodo, in Stupenda, D’Art descrive l’amore per una persona nel quale l’aspetto esteriore non coincide con la sua vera natura.

Di seguito, trovate il testo di Stupenda. Cliccando qui, potete ascoltare il singolo.

Stupenda: il testo

Mentre giravo alla rotonda il tuo capello biondo

Mi svolazzava addosso, il tuo profumo addosso

Chiedi ancora chiarimenti ma mi è chiaro in mente

Che mi tormenti

Perché dentro sei orrenda ma fuori stupenda.

Sei stupenda

Sei stupenda

Dentro sei orrenda ma fuori stupenda

Sei stupenda

Stupenda.

Dentro al frigobar ci trovi un thè

Ma sei in hotel e ti aspettavi di trovare me

A festeggiare un altro anno

Sbocciare il Moet

Pronti a passare un altro anno

A dirci mille bugie

A fare mille caz*ate

Ma ci amiamo tanto

Crediamo ancora che ci amiamo tanto

È pura ingenuità

Che ci mantiene qua

A fare bla bla bla

A fare bla bla bla

Mentre giravo alla rotonda il tuo capello biondo

Mi svolazzava addosso, il tuo profumo addosso

Chiedi ancora chiarimenti ma mi è chiaro in mente

Che mi tormenti

Perché dentro sei orrenda ma fuori stupenda.

Sei stupenda

Sei stupenda

Dentro sei orrenda ma fuori stupenda

Sei stupenda

Stupenda.

Ma non lo so che cosa resta di noi

Che cosa è stato di noi

Manca l’estate è stato bello stare insieme ma poi

È tutto finito come una giostra che si spegne la notte fa buio

Magari ci ritroveremo in un giorno di luglio

Quando il caldo punge forte sulla pelle

E mi ricorda un po’ le spine di una rosa

Fai una mossa come a scacchi

Mentre scappi dai problemi

Sei la mia regina

Hai fatto scacco matto baby

Mentre giravo alla rotonda il tuo capello biondo

Mi svolazzava addosso, il tuo profumo addosso

Chiedi ancora chiarimenti ma mi è chiaro in mente

Che mi tormenti

Perché dentro sei orrenda ma fuori stupenda.

Sei stupenda

Sei stupenda

Dentro sei orrenda ma fuori stupenda

Sei stupenda

Sei stupenda

Dentro sei orrenda ma fuori stupenda

Sei stupenda

Sei stupenda

Dentro sei orrenda ma fuori stupenda

Stupenda.