“Starry Eyes” è un brano di The Weeknd tratto dal disco Dawn FM.

The Weeknd, Starry Eyes, Significato canzone

Nella canzone si parla della cautela nei confronti dell’amore e di una ragazza speciale. Più specificamente, la ragazza dei sogni di Abel – una di cui è stato innamorato da quando era “giovane e solo al mondo, – ha affrontato le sue stesse lotte, che l’hanno lasciata “in frantumi”. Nonostante le tracce precedenti dell’album dimostrassero come The Weeknd avesse compreso la natura pericolosamente divorante dell’amore attraverso l’esperienza, sembra pronto a tuffarsi in una relazione con la ragazza dei suoi sogni per aiutarla emotivamente. Evidentemente, si preoccupa profondamente di lei per farlo nonostante le sue apprese paure dell’amore. Secondo alcune indiscrezioni, la canzone potrebbe essere dedicata ad Angelina Jolie, in base al gossip degli ultimi giorni. Ovviamente, al momento nessuna conferma dal diretto interessato.



Starry Eyes, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Starry eyes”, tratto dal disco “Dawn FM”, in streaming:

The Weeknd, Starry Eyes, Testo canzone

I only met you in my dreams before

When I was young and alone in the world

You were there when I needed someone

To call my girl

And now you’re my reality

And I wanna feel you close

But you’re defeated, baby

Broken, hurtin’, sufferin’ from a shattered soul

Oh woah, a shattered soul

Oh, oh-oh

Let me be there

Let me be there for your heart

Let me be there

I can be there ‘til you’re whole

You weren’t touched by a man in so long

‘Cause the last time, it was way too strong

Let me be there

Let me be there for your heart

Let me love you

Let me love you like you need

And I’ll make it

Make it my responsibility

I’ll be there every step of the way, uh

I’ll get you back on your feet

Let me love you

Let me love you like you need

And you can kick me

Kick me to the curb

It’s okay, baby

I promise that I felt worse

Back then, I was starry eyed

And now I’m so cynical

Baby, break me

Kick me to the curb

Oh woah

Mm-mm

Starry Eyes, Traduzione canzone

Ti ho incontrata solo nei miei sogni prima

Quando ero giovane e solo al mondo

Eri lì quando avevo bisogno di qualcuno

Per chiamare la mia ragazza

E ora sei la mia realtà

E voglio sentirti vicina

Ma sei sconfitta, piccola

A pezzi, ferita, sofferente, un’anima in frantumi

Oh woah, un’anima in frantumi Oh oh oh

Lasciami essere lì

Fammi essere lì per il tuo cuore

Lasciami essere lì

Posso essere lì finché non sei intero

Non sei stato toccato da un uomo da così tanto tempo

Perché l’ultima volta era troppo forte

Lasciami essere lì

Fammi essere lì per il tuo cuore

Lascia che io ti ami

Lascia che ti ami come hai bisogno

E ce la farò

Mi prendo la responsabilità

Ci sarò ad ogni passo, uh

Ti rimetterò in piedi

Lascia che io ti ami

Lascia che ti ami come hai bisogno

E puoi prendermi a calci

Calciami sul marciapiede

Va bene tesoro

Prometto che mi sono sentito peggio

Allora, avevo gli occhi stellati

E ora sono così cinico

Tesoro, distruggimi

Dammi un calcio

Oh woah Mmmm