Dawn FM è il titolo del nuovo disco di The Weeknd, in uscita venerdì 7 gennaio 2022.

The Weeknd (vero nome Abel Tesfaye) ha anticipato la sua imminente pubblicazione pochi giorni fa, nel fine settimana di Capodanno. E, nelle ore successive, sono stati svelati ulteriori dettagli e anticipazioni che vi riportiamo.

The Weeknd, i featuring del disco: da Lil Wayne a Jim Carrey

Jim Carrey è presente come featuring del disco – insieme a personaggi del calibro di Quincy Jones, Lil Wayne, Tyler, The Creator e Oneohtrix Point Never – e narra l’outro del trailer. “Stai ascoltando 103.5, Dawn FM”, dice Carrey con gentilezza. “Sei stato all’oscuro per troppo tempo. È tempo di entrare nella luce e accettare il tuo destino a braccia aperte”.

Dopo l’annuncio di “Dawn FM”, Carrey è andato su Twitter per lodare l’album. “Mi ha fatto ballare per la stanza”, ha scritto, osservando che era “entusiasta di recitare una parte nella sinfonia di The Weeknd”.

Come è nato il rapporto tra i due? Dopo essersi conosciuti, si sono scambiati il numero. Lo racconta lo stesso The Weeknd:

“Gli ho scritto l’indirizzo del mio condominio a Los Angeles, e lui ha detto: ‘Posso letteralmente vedere casa tua dal mio balcone’ e abbiamo tirato fuori i telescopi e ci siamo salutati a vicenda. Il giorno del mio [30°] compleanno, mi ha chiamato e mi ha detto di guardare fuori dalla finestra, e sul suo balcone aveva questi palloncini rossi giganti, mi è venuto a prendere e siamo andati a fare colazione. Era surreale. Jim Carrey è stata la mia prima ispirazione per essere qualsiasi tipo di artista…”

“Dawn FM” è il seguito di “After Hours” del 2020

The Weeknd annuncia il 103.5 Dawn FM livestream event

The Weeknd ha annunciato anche un livestream evento, in occasione del rilascio del suo nuovo disco.

La performance sarà filmata “da qualche parte a Los Angeles” e inizierà alle 5 del mattino ora del Regno Unito e alla mezzanotte EST di venerdì (07.01.22), lo stesso giorno dell’uscita dell’LP. In Italia, quindi, è previsto per le 6 del mattino.

Il live streaming andrà in onda sul canale Amazon Music su Twitch e sull’app Amazon Music.

Un comunicato stampa ha dichiarato: “Il potere dell’esperienza 103.5 Dawn FM è che il massimo appagamento arriva quando tutti coloro che lo ascoltano sono sintonizzati allo stesso tempo”.

Dawn FM, la cover del nuovo album

Ecco la cover ufficiale del nuovo disco, Dawn FM.

Evidentemente, questo misterioso personaggio anziano che è stato visto anche nel teaser avrà un ruolo importante nella trama del nuovo album. Lo stesso giorno, il cantante ha anche rivelato due cover alternative attualmente disponibili su CD e vinile attraverso il suo negozio ufficiale.

Dopo essersi mostrato con il volto fasciato e alterato dalla chirurgia estetica, per il nuovo disco di inediti, ha scelto una sua versione invecchiata.