Squadra speciale è un brano dei Me contro Te tratto dal terzo capitolo cinematografico delle avventure di Lui e Sofi, “Persi nel tempo”, nei cinema dal 1 gennaio 2022. Un nuovo atto dei Me Contro Te dopo il grande successo dei due precedenti film, campioni di incasso degli ultimi anni.

Il brano è stato rilasciato su YouTube a distanza di pochi giorni da “Ritornerai“, altro pezzo presente nella pellicola.

Me contro Te, Squadra speciale, Significato canzone

Il senso della canzone riguarda il ritrovare energia, il fare fronte e comune e gruppo per superare le difficoltà e trionfare nelle situazione difficili

Me contro Te, Squadra speciale, Ascolta la canzone

Me contro Te, Squadra speciale, Testo canzone

Scappare di qua è l’unica via

Per non lasciare quest’avventura a metà

Ma soli come si fa

Sembra una follia farsi aiutare da chi spesso non lo fa

Ma ognuno di noi 4 si fa in quattro

Per tirarci fuori se siamo nei guai

Perché serve coraggio e anche tanto, se saremo uniti non ci fermerai

E anche se so che è un po’ difficile

Si può fare!

Se questa sfida la vuoi vincere

Non mollare!

Siamo qui nel bene o nel male andrà bene uguale

Se c’è da lottare, siamo qui

Non siamo due squadre che sono avversarie ma

Ma una squadra speciale è tutto quello che ho

Wooh oh, Wooh, oh

E’ tutto quello che ho

E’ tutto quello che ho

Le difficoltà come per magia sono sparite insieme alla malvagità

Che avevo ormai tempo fa

Ora è andata via, unire le forze far ritrovare energia

Ma ognuno di noi 4 si fa in quattro

Per tirarci fuori se siamo nei guai

Perché serve coraggio e anche tanto, se saremo uniti non ci fermerai

E anche se so che è un po’ difficile

Si può fare!

Se questa sfida la vuoi vincere

Non mollare!

Siamo qui nel bene o nel male andrà bene uguale

Se c’è da lottare, siamo qui

Non siamo due squadre che sono avversarie ma

Ma una squadra speciale è tutto quello che ho

Wooh oh, Wooh, oh, Wooh, oh

E’ tutto quello che ho

Wooh oh, Wooh, oh, Wooh, oh

E’ tutto quello che ho