Ritornerai è la seconda canzone estratta dal nuovo film di Sofì e Luì “Persi nel tempo” in cui vivranno un avventura fantastica nel passato tra le mummie contro il Signor S e Perfidia. La pellicola sarà nei cinema a partire dal 1 gennaio 2022. Un nuovo capitolo dei Me Contro Te dopo il grande successo dei due precedenti film, campioni di incasso degli ultimi anni.

Ritornerai, Significato canzone

Il brano è una dichiarazione d’amore reciproca di due persone che sono state separate ma che, anche se lontane, non potranno mai smettere di amarsi e di cercare di tornare, sempre e comunque, dall’altra.

Me contro Te, Ritornerai, Ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone e leggere il testo

Me contro Te, Ritornerai, Testo canzone

Non ci possiamo più chiedere, nemmeno come stai

Ma tu mi conosci bene e so che in fondo già lo sai

L0 avessi saputo prima, ti avrei stretto più forte

Ti avrei dato tutto per te, Sai che io per te…

Terrò sempre un posto a vita come fosse un cinema

E adesso non so dove sei finita ma so che non finirà MA…

Ritornerai, ritornerai, sarai con me dovunque andrai

Mi sembra stupido ridere se non lo faccio con te

Ma so che ritornerai… ritornerai… E non ci lasceremo mai

Manderò via le nuvole da questo cielo per te, solo per te…

Hanno provato a dividerci, però non è bastato

Sarai sempre il mio futuro anche se sono nel passato

Mi manchi, mi manca il respiro, però sorrido perché so che tornerai da me

Ed io per te

Terrò sempre un posto a vita come fosse un cinema

E adesso non so dove sei finita ma so che non finirà MA…

Ritornerai, ritornerai, sarai con me dovunque andrai

Mi sembra stupido ridere se non lo faccio con te

Ma so che ritornerai… ritornerai… E non ci lasceremo mai

Manderò via le nuvole da questo cielo per te, solo per te…