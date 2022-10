Spiceworld 25, in pre-ordine la nuova raccolta celebrativa delle Spice Girls

Era il 4 novembre 1997. Le Spice Girls, reduci dal clamoroso successo del primo album, Spice, rilasciarono il secondo disco di inediti fomentando ulteriormente la Spicemania e affiancando questo secondo lavoro da un film basato proprio sulla carriera del gruppo, Spice World (in Italia uscì come Spice Girls – Il film), e contenente tutti i brani del secondo e omonimo disco. 25 anni dopo, con un breve tour nel Regno Unito nel 2019 che ha visto tornare sul palco Geri, Emma, Mel B e Mel C, Spiceworld torna con una nuova edizione celebrativa col nome Spiceworld 25, in uscita esattamente 25 anni dopo il suo debutto, il 4 novembre 2022.

Ła tracklist di Spiceworld 25

La nuova edizione di Spiceworld era nell’aria da tempo e i fan attendevano qualcosa di epico. La tracklist ufficiale di Spiceworld 25, però, ha deluso un po’ le aspettative. Due i CD di cui sarà composta questa nuova edizione, uno coi 10 brani della versione originale e uno con 15 tracce tra brani live, versioni demo e remix. L’unica grande novità è la pubblicazione in formato digitale, per la prima volta in assoluto, del brano Step To Me, utilizzato nel 1997 per una grande campagna pubblicitaria di Pepsi.

Ecco la tracklist completa del doppio album.

Disco 1:

Spice Up Your Life Stop Too Much Saturday Night Divas Never Give Up On The Good Times Move Over Do It Denying Viva Forever The Lady Is A Vamp

Disco 2:

Step To Me (7” Mix) Outer Space Girls Walk Of Life Step To Me (Demo Version) Too Much (Live In Toronto, Canada / 1998) Stop (Live In Madrid, Spain / 1998) Move Over (Live In Istanbul, Turkey / 1997) Spice Up Your Life (Live In Arnhem, Netherlands / 1998) Viva Forever (Live In Manchester, UK / 1998) Spice Up Your Life (Morales Radio Mix) Stop (Morales Remix / Edit) Too Much (SoulShock & Karlin Remix) Viva Forever (John Themis Ambient Mix) Step To Me (Extended Mix) Spice Girls Party Mix

Al via i pre-ordini di Spiceworld 25

La nuova edizione del celebre disco delle Spice Girls sarà disponibile dal 4 novembre 2022 in CD, vinile, formato digitale e, per i nostalgici, anche in cassetta. Quest’ultima non è ancora disponibile per il pre-ordine al di fuori del sito ufficiale della girlband britannica, per le altre potete cliccare sui link che vi proponiamo di seguito.