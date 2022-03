LEGO omaggia le Spice Girls col set Brickheadz

LEGO ha da tempo lanciato i set BrickHeadz che rappresentano un nuovo modo per collezionare, costruire ed esporre i nostri personaggi preferiti, rigorosamente in chiave POP. I set, infatti, arrivano dal mondo dello spettacolo, dai film più amati ai grandi classici, passando per adorabili animali domestici e protagonisti del panorama musicale. Da qualche settimana, per celebrare i 25 anni dall’uscita di Spice World, è disponibile il set ufficiale LEGO che rappresenta le 5 protagoniste della girl band per eccellenza, le Spice Girls: Geri, Mel B, Mel C, Emma e Victoria.

LEGO Brickheadz: il set ufficiale delle Spice Girls

Un unico set che include le 5 Spice Girls con alcune delle caratteristiche che le hanno rese iconiche:

Baby Spice . Emma è allegra nel suo vestito rosa con i caratteristici codini.

. Emma è allegra nel suo vestito rosa con i caratteristici codini. Ginger Spice . Geri è affascinante nel suo classico abito con la bandiera inglese.

. Geri è affascinante nel suo classico abito con la bandiera inglese. Sporty Spice . Melanie C sprizza energia con un top corto sportivo e la coda di cavallo.

. Melanie C sprizza energia con un top corto sportivo e la coda di cavallo. Scary Spice . Mel B è splendida nella sua tuta leopardata.

. Mel B è splendida nella sua tuta leopardata. Posh Spice. Victoria è sempre cool nel suo vestitino nero.

Le foto ufficiali del set LEGO

Il set LEGO delle Spice Girls: pezzi e dimensioni

Ogni Spice in versione LEGO misura 8 centimetri di altezza, 5 centimetri di larghezza e 5 centimetri di profondità ed è dotata di una piccola base per l’esposizione e per evitare cadute accidentali.

L’intero set è composto da 578 pezzi e grazie alle dettagliate istruzioni può essere montato in meno di un’ora, anche meno se si fa in compagnia. I veri fan del “girl power” non possono di certo lasciarsi scappare questo tributo unico nel suo genere.