Dopo aver pubblicato il suo nuovo disco, Midnights, e aver conquistato ulteriori record grazie alle vendite dell’album e dei brani presenti, Taylor Swift non si ferma e sta già programmando il suo prossimo capitolo della sua carriera discografica. Ci riferiamo alla riedizione di “Speak now”, album ri-registrato dalla cantante. La pop star ha inizialmente pubblicato il progetto nel 2010, ma recentemente ha nuovamente inciso i suoi album precedenti dopo una disputa con la sua vecchia etichetta Big Machine Records.

Finora ha pubblicato Fearless (Taylor’s Version) e Red (Taylor’s Version) e ha “tranquillamente” ri-registrato il suo terzo e quarto album in studio durante i preparativi per il suo prossimo tour mondiale. Una fonte ha dichiarato alla rubrica Bizarre del quotidiano The Sun: “Speak Now sembra destinato a essere il prossimo album della serie Taylor’s Version”.

“Taylor è stata tranquillamente in studio a lavorare al remake di Speak Now e 1989. Tutti i dettagli sono ancora in fase di definizione, ma Speak Now (la versione di Taylor) dovrebbe uscire entro i prossimi due mesi prima che inizi il suo tour mondiale di Eras”

Il ben informato ha aggiunto che Taylor Swift “super concentrata” sul suo lavoro, sottolineando che non si è presa una pausa per godersi il successo del suo decimo album in studio Midnights, che è stato rilasciato a successo commerciale e di critica nell’ottobre 2022:

“Molti altri artisti si sarebbero fermati per godersi il successo che ha visto con Midnights, ma Taylor è super concentrata e lavora 24 ore su 24 per i suoi fan”

Il suo ultimo disco, Midnights, ha già fatto la storia, avendo venduto sei milioni di copie in soli due mesi ed è stato il primo album in 35 anni a vendere più dischi in vinile che CD. Ha anche dominato la classifica Billboard Hot 100, avendo tutti i primi 10 posti pieni di canzoni dell’album. Il mese scorso, è stato sottolineato che il tour Eras – che si terrà in tutto il mondo da marzo ad agosto – dovrebbe incassare ben 591 milioni di dollari di biglietti venduti solo negli Stati Uniti.