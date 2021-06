Sorriso Grande, il singolo di Alessandra Amoroso, seconda anticipazione del suo settimo album di studio dopo Piuma, è stato scelto da Sky Sport come colonna sonora della programmazione dedicata ai prossimi campionati europei di calcio, UEFA Euro 2020, ai quali prenderà parte anche l’Italia.

Alessandra Amoroso è intervenuta durante la conferenza stampa di presentazione del palinsesto Sky dedicato ad Euro 2020, manifestando la propria soddisfazione per questa collaborazione:

Spero di dare davvero un “sorriso grande” in generale, di accompagnare questa rinascita, questa ripresa. Quando mi è stato proposto, ho detto “Non vedo l’ora”. Abbiamo cambiato una parte del testo di Sorriso Grande per renderlo più adatto agli Europei. Sono piena di entusiasmo, sono spumeggiante! Per queste ripartenze, io ci sono sempre. Sono onorata.

Come già riportato nelle dichiarazioni della cantante, il testo di Sorriso Grande è stato modificato e adattato all’evento calcistico. Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport, per questo motivo, ha ringraziato la Amoroso:

Avere artisti come Alessandra Amoroso che accettano di collaborare con noi è un privilegio. La musica accompagna da sempre i nostri eventi. Sorriso Grande è perfetta per la sua positività e per la voglia di ripartire che abbiamo. Alessandra ha capito lo scopo della nostra richiesta, accettando di modificare parte del testo della canzone. Non è una cosa così scontata.