Sopravvissuti è l’inedito di Joėlle, la cantante che sta partecipando all’edizione 2022 di X Factor, il talent show in onda su Sky, e che fa parte del roster di Rkomi.

L’inedito presentato dalla cantante durante il quarto live di quest’edizione è stato scritto da Riccardo Schiara, Ginevra Lubrano, Marcello Grilli e Francesco Fugazza e prodotto da Katoo e Giuseppe Taccini.

Joėlle: chi è la cantante di X Factor 2022

Joėlle è una studentessa di Lendinara (Rovigo) di 21 anni.

Si è avvicinata alla musica fin da piccola, grazie alle musicassette ascoltate dal padre, e ha successivamente iniziato a suonare la chitarra e a scrivere le prime canzoni.

Sopravvissuti, Joėlle: significato canzone

Stando alle dichiarazioni ufficiali di Joėlle, il testo di Sopravvissuti “descrive un amore malinconico, sincero e da proteggere”. La canzone “racconta di una storia tra due persone che non per forza stanno in una relazione, due anime gemelle”.

Joėlle, infatti, ha deciso di dedicare questa canzone a suo fratello.

Sopravvissuti: testo

Sopravvissuti ad un brutto temporale

Sembrava fosse tempo di partire, invece no

Non si può, non si può

Non è un caso se siamo qui a parlare

Se a pochi metri si intravede il mare ma non so

Se poi oggi ci andrò

Se serve scappare.

Da dove vieni tu?

Deve essere un bel posto

E vorrei scoprirlo

Cosa faresti tu?

Fossero solo tuoi

Tutti i tesori al mondo

Io sai che farei?

Io vorrei avere un ricordo di te

Sarebbe un bel pretesto

Ma è presto, lo so

E se potessi fermare il tempo

Per un momento

Ti direi che il vento qui soffia più freddo

Quando non ci sei tu

Il cielo sembra spento

Quando non ci sei tu.

I disillusi cercheranno prove

Ma tu dentro di me sei una canzone e non li sento

Neanche un po’, neanche un po’

Cosa faresti tu fossero solo tuoi

Tutti i tesori al mondo?

Io vorrei avere un ricordo di te

Sarebbe un bel pretesto

Ma è presto, lo so

E se potessi fermare il tempo

Per un momento

Ti direi che il vento qui soffia più freddo

Quando non ci sei tu

Il cielo sembra spento

Quando non ci sei tu.

Sai ci tenevo a dirti

Che resterei immobile

Ad aspettare l’autunno

In una lunga domenica

Se tu lo volessi

Sarei io la tua America

Sai ci tenevo a dirti

Che resterei immobile

Ad ascoltare i segreti

In una lunga domenica

Se tu lo volessi

Sarei io la tua America.

Quando non ci sei tu

Quando non ci sei tu

Il cielo sembra spento

Quando non ci sei tu.