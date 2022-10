Joėlle è la concorrente di X Factor 2022 scelta da Rkomi per il suo roster ai Live Show della sedicesima edizione del talent show di Sky Uno.

Joėlle, vero nome Giorgia Turcato, è una cantante di 21 anni e studentessa proveniente da Lendinara, provincia di Rovigo.

Giorgia si è avvicinata alla musica già da bambina, grazie al padre che ascoltava musicassette di artisti italiani e internazionali.

Successivamente, ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta, iniziando anche a scrivere le prime canzoni in inglese e in italiano che, però, non ha mai pubblicato.

Come riportato dal sito ufficiale di X Factor, il progetto Joėlle “nasce dall’idea di trasporre tutte le sue emozioni in musica, creare, sperimentare stili diversi”. La musica per lei è “rinascita” e “un mezzo fondamentale che l’ha aiutata a superare un momento di grande difficoltà”.

Alle Audizioni di X Factor, si è presentata con una cover di Nothing Breaks Like a Heart di Miley Cyrus, ottenendo 4 sì dai giudici. Ai Bootcamp, invece, ha proposto la cover di Save your tears di The Weeknd, conquistando una sedia all’ultimo switch. Alle Last Call, invece, si è esibita con la cover di People help the people nella versione di Birdy, convincendo Rkomi a portarla con lui ai Live Show.

Il suo account ufficiale Instagram conta al momento quasi 16mila follower.

Rkomi: il suo roster a X Factor 2022

Oltre a Joėlle, nel roster di Rkomi troviamo i Santi Francesi, duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, e Jacopo Rossetto (in arte Iako).