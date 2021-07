Bono Vox solista? Per ora non c’è nulla di concreto ma l’ipotesi non sarebbe qualcosa che gli U2 cercherebbero di impedire. Anzi…

A parlarne è stato il bassista degli U2, Adam Clayton, che ha assicurato che a lui e al resto della band non dispiacerebbe se qualcuno dei membri decidesse di intraprendere una carriera da solista. Clayton ha insistito che lui e il resto della band – che comprende anche il chitarrista The Edge e il batterista Larry Mullen Jr., entrambi 59enni- sosterrebbero il collega e amico se decidesse di scrivere un disco solista.

“Se Bono volesse fare un disco da solista, lo incoraggerei e sicuramente lo farebbero tutti gli altri“

Sui progetti del gruppo ha rivelato:

“Abbiamo registrato versioni acustiche di alcuni dei nostri successi in diverse chiavi e tempi, come sfida. E abbiamo completato una traccia per il prossimo film ‘Sing 2’.“

A settembre, The Edge ha rivelato che stavano lavorando a nuova musica prima che colpisse la pandemia di coronavirus. Lui e Bono erano nella loro nativa Dublino a scrivere nuovo materiale prima di prendere strade separate durante il periodo di blocco.

“In realtà stavo lavorando su alcune nuove canzoni con Bono e … dovevo prendere una decisione, andare a Dublino o in California dove si trovava mia moglie, quindi ho deciso di andare da mia moglie e penso sia stata la scelta giusta, perché letteralmente nel giro di due giorni avrebbero poi chiuso tutti i voli per l’America. Quindi ho trascorso la prima parte del blocco in California e poi sono venuto a Dublino per l’inizio di maggio… mi sono sentito molto fortunato…”

I membri della band hanno utilizzato Zoom per tenersi in contatto, ma si è rivelato “difficile” fare i conti con il software di videoconferenza. E, sempre The Edge, ha scherzato: