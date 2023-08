Solo noi è la canzone di Toto Cutugno vincitrice del Festival di Sanremo 1980. Ebbe un grande successo, restando per mesi nella top ten della hit parade e, alla fine dell’anno, fu il 18esimo brano più venduto. Tre anni dopo si presentò in gara con “L’Italiano“. In quel caso si posizionò solo quinto la il pezzo diventà poi un evergreen del suo repertorio, anche oltre i confini italiani.

Il brano parla di un amore finito, concluso che inizia rivolto ad un passato nostalgico che il cantautore non riesce a dimenticare. Le piccole quotidianità che restano indelebili nella memoria, dall’abbraccio prima di addormentarsi al raccontarsi reciprocamente. E oggi, invece, che lei non c’è più, tutto è doloroso e motivo di sofferenza. Niente sembra avere più senso con l’assenza di lei.

Toto Cutugno, Solo noi, Testo della canzone

E mi diceva io sto bene con te

E mi diceva tu sei tutto per me

Se non è amore, dimmelo tu, cos’è?

Si addormentava abbracciandosi a me

Mi risvegliava con un bacio e un caffè

E poi giocava qui nel letto con me

Se non è amore, dimmelo tu, cos’è?

E poi restava a parlare di noi

Solo noi, solo noi

Dimmi che tu mi vuoi

Solo noi, solo noi

Il respiro di noi

Solo noi, solo noi

Dimmi che nessun uomo ti ha fatto tremar come tremi con me

Solo noi, solo noi

Le montagne, se vuoi

Solo noi, solo noi

Prati verdi, se vuoi

Solo noi, solo noi

Dimmi che non sai stare da sola un minuto se non sei con me

Odio l’aurora ora che non ci sei

Scende la sera, entri dentro di me

Se non è dolore, dimmelo tu, cos’è?

Ti penso ancora, ma tu non sei con me

Solo noi, solo noi

Dimmi che è amore?

Solo noi, solo noi

La mia mente dov’è?

Solo noi, solo noi

Odio queste lenzuola che in tempo cancella il profumo di te

Solo noi, solo noi

Le montagne non vuoi

Solo noi, solo noi

Prati verdi non vuoi

Solo noi, solo noi

Mi dicevi che non puoi restare un minuto lontano da me

Solo noi, solo noi

La mia casa non vuoi

Solo noi, solo noi

Vendo tutto se vuoi

Solo noi, solo noi

Odio queste lenzuola che in tempo cancella il profumo di te

Solo noi solo noi

Noi, solo noi

Solo noi solo noi

Noi, solo noi

Solo noi solo noi

Noi, solo noi, noi, noi, noi solo noi

Solo noi solo noi

Noi, solo noi

Solo noi solo noi

Noi, solo noi

Solo noi solo noi

Noi, solo noi, noi, noi, noi solo noi