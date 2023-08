L’italiano è una delle canzoni più famose della carriera di Toto Cutugno (scomparso il 22 agosto 2023). Il brano fu presentato in gara al Festival di Sanremo 1983 e si classificò al quinto posto. A trionfare, quell’anno, fu Tiziana Rivale con “Sarà quel che sarà”. Il successo del pezzo fu. però, inarrestabile. Conquistò il primo posto della classifica italiana e venne tradotta in diverse lingue, dal cinese al finlandese. All’estero è ancora oggi una delle canzoni simbolo del nostro Paese.

Originariamente fu pensata per Adriano Celentano ma lui rifiutò il pezzo. Si posizionò al secondo posto per il Premio della Critica, dietro solo a Vacanze romane dei Matia Bazar.

L’Italiano, Significato e ascolta la canzone

Il brano è un inno di orgoglio italiano, con i simboli e luoghi comuni narrati con fierezza. Dalla chitarra in mano agli spaghetti, insieme ai grandi artisti e all’amore, all’emotività. Il canto diventa motivo d’espressione del Belpaese (“Perché ne sono fiero Sono un italiano Un italiano vero”).

Toto Cutugno, L’Italiano, Testo della canzone

Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Sono un italiano

Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente

E un partigiano come presidente

Con l’autoradio sempre nella mano destra

Un canarino sopra la finestra

Buongiorno Italia con i tuoi artisti

Con troppa America sui manifesti

Con le canzoni, con amore

Con il cuore

Con più donne e sempre meno suore

Buongiorno Italia, buongiorno Maria

Con gli occhi pieni di malinconia

Buongiorno Dio

Lo sai che ci sono anch’io

Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero

Buongiorno Italia che non si spaventa

Con la crema da barba alla menta

Con un vestito gessato sul blu

E la moviola la domenica in TV

Buongiorno Italia col caffè ristretto

Le calze nuove nel primo cassetto

Con la bandiera in tintoria

E una Seicento giù di carrozzeria

Buongiorno Italia, buongiorno Maria

Con gli occhi pieni di malinconia

Buongiorno Dio

Lo sai che ci sono anch’io

Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero

(Ta-na-na-na-na-na-na

Ta-na-na-na-na-na-na

Ta-na-na-na-na, ta-na-na

Ta-na-na, ta-na-na)

Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero