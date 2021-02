Solo Noi è il titolo del nuovo singolo di Achille Lauro, accompagnato da un visual video che potete recuperare cliccando qui. La canzone anticipa la pubblicazione del prossimo album del cantante, ospite d’onore al Festival di Sanremo 2021 in tutte e cinque le serate (come fu Tiziano Ferro l’anno scorso).

Ecco il significato del pezzo, anticipato dalle parole dell’artista.

“Dedicata alla mia generazione.

Generazione sola, senza età, folle, sconsiderata, immorale, senza libertà ma al tempo stesso libera.

Cresciamo soli, scegliamo la nostra vita e ne decidiamo la fine.

E a noi sta bene così.

“SOLO NOI è il primo singolo che anticipa il nuovo me stesso.

Ho messo da parte chi ero.

Sto rinascendo per l’ultima volta perché voglio lasciare una traccia eterna.”

Qui sotto potete ascoltare la canzone, a seguire il testo di Solo Noi, brano di Achille Lauro:

Achille Lauro, Solo Noi, testo

[Intro]

(Oh no, no, no)

[Strofa 1]

E noi

Senza un’anima, senza umanità

Solo noi

Immoralità, bipolarità

Solo noi

Mezza manica, senza dignità

Solo noi

Senza identità, senza eredità

[Pre-Ritornello 1]

Soli e come, come, come, no

No, non chiedermi come, come, no

[Ritornello]

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Oh no, salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te (Oh no, no, no)

[Strofa 2]

Dici: “Capita, fine tragica”

Solo noi

Senza fiori, ma né una lacrima

Solo noi

Senza padri, ma senza priorità

Solo noi

Senza casa, ma senza libertà

[Pre-Ritornello 1]

Soli e come, come, come, no

No, non chiedermi come, come, no

[Ritornello]

Salvami te

Salvami te

Salvami tе

Salvami te

Oh no, salvami te

Salvami te

Salvami tе

Salvami te (Oh no, no, no)

Salvami te

[Bridge]

Non ho scelto come

Tu che c’hai fatto così

Così soli e sole

Ma a noi sta bene, sì, così

Non ci importa come

Non importa, siamo qui

Così soli e sole

Ma a noi sta bene, sì, così

[Strofa 3]

Che casualità, questa abilità

Solo noi

Senza autorità, né grammatica

Solo noi

Senza amore, ma senza gravità

Solo noi

Immortalità, senza un aldilà

[Pre-Ritornello 2]

Soli e

Solo noi

Soli e

Solo noi

E

[Ritornello]

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te

Oh no, salvami te

Salvami te

Salvami te

Salvami te (Oh no, no, no)

Salvami te

[Bridge]

Non ho scelto come

Tu che c’hai fatto così

Così soli e sole

Ma a noi sta bene, sì, così

Non ci importa come

Non importa, siamo qui

Così soli e sole

Ma a noi sta bene, sì, così

[Outro]

No, no, no

No, no, no

No, no, no

Salvami te

No, no, no

No, no, no

No, no, no

Soli